अजगर दिखने से लोगों में छाई दहशत

दौलतगढ़. भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार को जालरीया पंचायत के पाण्डरू गांव पिपला कुएं के समीप बिडा में अजगर दिखाई देने से गांव में दहशत छा गई। लोगों में अजगर दिखने की चर्चा जोरों पर रही। पशुपालक व किसानों को अनहोनी होने का भय सताने लगा।

पशु पालक भागा राम कुमावत ने बताया कि वह पशुओं को विचरण करा रहा था। तभी अचानक लगभग दस फीट लम्बा अजगर झाडी के पास देख दंग रह गया। अजगर से सभी लोगों को सचेत रहने के लिए गांव में लोगों ने एक —दूसरे को जानकारी दी।

अजगर की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीण जमा हो गए। लोगों ने अजगर को देखा तथा अपने बच्चों को भी उस जगह पर जाने के लिए मना किया। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि अजगर को पकड़ कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए, ताकि किसी को नुकसान नहीं हो।