चालक ने अचानक मारा ब्रेक, चली गई तीन जान

The driver suddenly hit the brake, lost three lives in bhilwara गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार मध्य रात्रि बाद कंटनेर ट्रक की टक्कर से कार में सवार सास-बहू समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। घयलों को बिजयनगर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।