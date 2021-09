शादी का पहला न्योता भाणा गणेश जी को

The first invitation of marriage to Bhana Ganesh ji at bhilwara शाहपुरा नगर में कोठी filed रोड पर गोल्डन टेम्पल भाणा गणेश मंदिर स्थित है। श्रद्धालु शादी व शुभ आयोजन के शुभारंभ में सबसे पहले मंदिर पहुंच कर विशेष पूजा अर्चना कर न्योता की पत्रिका भगवान गणेश के श्रीचरणों में रखते हुए और सभी मांगिलक व शुभ कार्य पूर्ण करने के लिए आमंत्रित करते है।