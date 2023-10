मछली मांग रही है पानी

भीलवाड़ाPublished: Oct 12, 2023 09:29:55 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

the fish is asking for water राजस्थान के कई हिस्सों में सूखते जलस्रोतों से मत्स्य संपदा खतरे में है। सुस्त मानसून के साथ मत्स्य ठेका लेने की बढ़ी होड के कारण भी कई बांध व तालाबों के ठेके होने के बावजूद मत्स्य पालन ठप है।

मत्स्य संपदा

भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में भी यही हाल है। यहां विभागीय कमाई का आंकड़ा भी पांच साल में दस करोड़ से आठ करोड़ आ गया। कई मत्स्य पालकों ने कारोबार बदल लिया। जिले में मत्स्य पालन के हालात एक दशक से ठीक नहीं है। दो दशक पहले जिले को देश के प्रमुख मत्स्य बाजार बनाने की योजना भी कागजों में सिमट गई है। गुवारड़ी में लाखों रुपए का स्टोरेज भी रखरखाव के कारण कबाड़ हो गया।