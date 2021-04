हाईकोर्ट ने कहा, मोबाइल चैकिंग दल गठित करे

The High Court said, set up a mobile checking team राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी क्षेत्र में भाटेवर के निकट बजरी के अवैध खनन पर अंकुश के लिए स्थापित चैक पोस्ट को स्थायी करने सहित मोबाइल चैकिंग दल गठित करने के निर्देश दिए है, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। The High Court said, set up a mobile checking team

भीलवाड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी क्षेत्र में भाटेवर के निकट बजरी के अवैध खनन पर अंकुश के लिए स्थापित चैक पोस्ट को स्थायी करने सहित मोबाइल चैकिंग दल गठित करने के निर्देश दिए है, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। The High Court said, set up a mobile checking team



मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने कहा कि पूर्ववर्ती आदेशों की पालना में चैक पोस्ट नियमित रूप से अवैध खनन पर निगरानी रख रही है। खंडपीठ ने इसे स्थायी करने को कहा और निर्देश दिए कि मोबाइल चैकिंग दल भी गठित किए जाएं। याचिका में कोठारी नदी के कैचमेंट में बजरी के अवैध खनन पर अंकुश की मांग की गई थी।