Bhilwara UIT भीलवाड़ा यूआईटी में बैठी जांच तो दिखा सच

The investigation sitting in Bhilwara UIT showed the truth विजयाराजे सिंधिया औद्योगिक नगर योजना निरस्त होने के बावजूद आवंटित राशि नियम विरूद्ध तरीके से निजी खातेदारों की जमीन पर सड़क एवं अन्य कार्यों के खर्च करने के मामले में जिला कलक्टर द्वारा गठित विशेष जांच कमेटी की जांच पूर्ण होने की जानकारी सामने आई है

भीलवाड़ा Published: December 10, 2021 04:04:34 pm

