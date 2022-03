hostage at the mines माइंस पर दार को बंधक बनाकर लूटा माल

The looted goods by taking the door hostage at the mines करेड़ा थाना क्षेत्र के संजाडी का बाडिया गांव स्थित माइंस पर मंगलवार देर रात डेढ़ दर्जन बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बना कर लाखों का माल लूट लिया।

भीलवाड़ा। करेड़ा थाना क्षेत्र के संजाडी का बाडिया गांव स्थित माइंस पर मंगलवार देर रात डेढ़ दर्जन बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बना कर लाखों का माल लूट लिया। जानकारी के अनुसार चितांबा पंचायत अंतर्गत संजाडी का बाडिया के निकट श्रीनाथ ग्रेनाइट माइंस पर मंगलवार देर रात डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों ने धावा बोल दिया। यहां कार्यरत चौकीदार हाक्या नीमड़ी निवासी देवीलाल पुत्र मांगीलाल शर्मा के साथ मारपीट की और उसे बंधक बना लिया। इसके बाद यहां कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की कीमत के कॉपर वायर, दस मोटर, गैस सिलेंडर, स्टार्टर पैनल बैटरी, ग्रेनाइट कटिंग की माला समेत लाखों का माल पिकअप में भरकर फरार हो गए। बुधवार सुबह माइंस पर दूधिया प्रकाश गुर्जर दूध देने के लिए पहुंचा और यहां घटना की जानकारी हुई तो सन्न रह गया। बंधक चौकीदार देवीलाल को मुक्तकरा कर घटना की जानकारी माइंस मालिक पवन जोशी को फोन पर दी। मांइस के मुनीम रवि शंकर पंचोली ने करेड़ा थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर सर्विस लाइन पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार बाबरिया का खेड़ा निवासी अर्जुन पुत्र पन्नालाल निवासी लांबा निवासी भंवर सिंह बाबरिया का खेड़ा से गुलाबपुरा की मोटरसाइकिल से जा रहे थे । इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी ।

घटना में अर्जुन सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि भंवर सिंह को गुलाबपुरा में प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रैफर किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। इधर, परिजनों की सहमति से अर्जुन सिंह के नेत्रदान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय को किए गए।

