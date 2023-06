मंत्रीजी ने बारात लेकर आने का न्योता भगवान को दिया

भीलवाड़ाPublished: Jun 20, 2023 11:07:15 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

निशुल्क सर्वधर्म आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं तुलसी विवाह की लग्न पत्रिका मंगलवार को मंडफिया स्थित भगवान श्री सांवलियाजी को चढ़ाई गई। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने प्रबृद्ध जनों व आयोजन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में यह लग्न पत्रिका मंदिर के ओसरा पुजारी को भेंट की। The minister invited God to bring the procession.

मंत्रीजी ने बारात लेकर आने का न्योता भगवान को दिया

चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में निशुल्क सर्वधर्म आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं तुलसी विवाह 27 जून को होगा। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश भर से अतिथि शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर विवाह योग्य जोड़ों का पंजीयन के लिए भी राजस्थान के साथ ही एमपी,गुजरात व महाराष्ट्र से भी आवेदन आ रहे है। mantriji ne barat lekar aane ka nyota bhagavan ko diya