पुलिस थाने के नाम से ही आम आदमी घबराता है

The name of the police station only scares the common man पुलिस थाने में आम आदमी परिवाद लेकर पहुंचता है तो उसके साथ मौजूद जाप्ता डरा धमकाने के लहजे में बात करता है, पीडि़त होने के बावजूद उसकी रिपोर्ट पर घंटों सुनवाई नहीं होती है, इसी कारण आमजन थाने में जाने या नाम से ही घबराता है।