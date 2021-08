बुजुर्गों की पीड़ा, बीट प्रभारी को नहीं कोई जानता, नहीं मिलता सम्मान

The pain of the elderly, no one knows the beat in-charge, does not get बड़े बुजुर्गों की मदद के लिए पुलिस थाने व क्षेत्र में पुलिस को गंभीरता दिखानी चाहिए, बीट प्रभारी को क्षेत्र के ऐसे बुजुर्गों की जानकारी रहनी चाहिए जो कि अकेले है या जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन बीट प्रभारी ऐसा नहीं कर रहे है, उनकी पहचान उनके क्षेत्र में ही नहीं है।