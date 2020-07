पार्टी ने पद दिया, नेताओं ने नहीं माना, अब पद भी गया

भीलवाड़ा। प्रदेश में सियासी जंग के बीच कांग्रेस में अग्रिम संगठनों की सभी स्तरों पर भंग की गई कार्यकारिणी के बाद भी जिले में कई नेता पद को मोह नहीं छोड़ पाए है, वहीं कई कार्यकर्ता उनके जिला कार्यकारिणी में मिले नए पदों के सार्वजनिक होने से पहले ही कार्यकारिणी भंग हो जाने से परेशान है। The party gave the post, the leaders did not agree, now the post is al

प्रदेश में बदली राजनीतिक तस्वीर का सीधा असर जिले की राजनीति पर भी आया है, राजस्थान प्रभारी अविनाश पाण्डे के प्रदेश, जिला, ब्लाक स्तर पर अग्रिम संगठनों की सभी प्रकार की कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, सेवादल एवं एनएसयूआई समेत अन्य जिला कार्यकारिणी भंग हो गई और सभी पदाधिकारी निवर्तमान हो गए है। इसके बावजूद जिला कांग्रेस कमेटी समेत अग्रिम संगठनों के कई पदाधिकारी अभी भी अपने आप को पूर्व मानने को तैयार नहीं है और विभिन्न कार्यक्रमों में पदों के साथ सहभागिता निभा रहे है।

मान्यता ही नहीं दी

जिला कांग्रेस कमेटी की १८० सदस्यीय कार्यकारिणी को नए बदलाव के साथ आठ माह पूर्व प्रदेश ने हरी झंडी दी थी, लेकिन जिले में इस कार्यकारिणी को मान्यता ही नहीं मिली, जिला कार्यकारिणी में शामिल किए गए २५ नए पदाधिकारियों के जयपुर से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाते रहे, लेकिन जिलाध्यक्ष की टीम ने नए नामों के पत्ते ही नहीं खोले और सभी नए पदाधिकारी पार्टी के मंच पर आने से पहले ही नई घोषणा से पूर्व पदाधिकारी हो गए।

नए सिरे से दांवेदारी

प्रदेश की राजनीति में आए बदलाव के बाद पार्टी व अग्रिम संगठनों में अहम पदों के दावेदारों ने भी दावपेच अजमाने शुरू कर दिए है। गहलोत के साथ मजबूती से खड़े कांग्रेस के दोनों विधायक रामलाल जाट व कैलाश त्रिवेदी पर अधिकांश की नजर टिकी हुई है। जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत राज चुनाव के बकाया पदों के चुनाव शेष होने से संगठन में अहम पदों के साथ ही टिकट के दावेदारों ने भी नए सिरे से सपने बुनने शुरू कर दिए

कर्मठ सिपाही के रूप में करें काम

राष्ट्रीय कांंग्रेस महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अविनाश पाण्डे के आदेश के बाद जिले की भी जिला कांग्रेस कमेटी व अग्रिम संगठनों की समस्त कार्यकारिणी निरस्त हो गई है। सभी को अब पार्टी के कर्मठ सिपाही के रूप में काम करने की जरुरत है। प्रदेश में जिस तरीके के हालात बनने है, उसमें गहलोत सरकार मजबूती से उभरेगी, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यही सोचता है

महेश सोनी, निवर्तमान, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी