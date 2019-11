अन्तिम संस्कार के लिए राह भी आसान नहीं, रास्ते में कीचड़ पसरा

बनेड़ा। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के खेड़लिया ग्राम पंचायत का कालसांस गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। The path is not easy for the last rites in Bhilwara

बनेड़ा। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के खेड़लिया ग्राम पंचायत का कालसांस गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। शुक्रवार को कालसांस गांव में एक 45 वर्षीय महिला घीसी पिता मांगु दरोगा की मृत्यु हो गई थी, जिसकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से शुरू हुई। गांव से कुछ ही दूरी पर गए तो देखा कि श्मशान घाट के रास्ते पर कीचड़ फैला हुआ है। कीचड़ भरे रास्ते पर अकेले आदमी के लिए भी निकलना मुश्किल है। परिजनों और रिश्तेदार जैसे—तैसे कीचड़ भरे रास्ते से गुजर कर घीसी पिता मांगु दरोगा की अंतिम यात्रा में पहुंचे तथा मृतक का अंतिम संस्कार किया।

लोगों ने बताया कि आज तक इस कच्चे रास्ते के लिए बजट नहीं आया। अब इसे गांव की बदनसीबी कहें या फिर प्रशासन की अनदेखी। रास्ते को बनवाने के लिए ग्राम पंचायत को लोगों ने कई बार अवगत कराया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।