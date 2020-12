कठोर निर्णय व अनुशासन से खुली भीलवाड़ा में भाजपा की जीत की राह

भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने नेतृत्व, अनुशासन एवं कठोर निर्णय के बूते यह साबित कर दिया है कि सत्तारूढ दल से किस प्रकार जीत छीनी जा सकती है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड की भांति तेली ने ये बड़ी सफलता हांसिल की, लेकिन यहां खास बात यह है कि तेली चुनावी रण में अकेले ही नजर आए। The path of BJP's victory in Bhilwara opened due to hard decision and discipline