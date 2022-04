The peon was murdered ब्लेकमेल की नीयत से कर दी चपरासी की हत्या

गुलाबपुरा कस्बे के वीर तेजा कॉलोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी (चपरासी) का बुधवार को घर से 200 फीट दूर खून से सना शव एक भूखण्ड में मिला। किसी ने मंगलवार देर रात पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। प्रकरण में पुलिस ने गुरुवार को तीन जनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया।

भीलवाड़ा। गुलाबपुरा कस्बे के वीर तेजा कॉलोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी (चपरासी) का बुधवार को घर से 200 फीट दूर खून से सना शव एक भूखण्ड में मिला। किसी ने मंगलवार देर रात पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। प्रकरण में पुलिस ने गुरुवार को तीन जनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया।

6 घंटे में हत्या का राजफाश

पुलिस ने गत रात्रि भोजरास निवासी चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहनलाल मेघवाल हाल मुकाम जोरावरपुरा वीर तेजा कॉलोनी निवासी की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 6 घंटे में ही हत्या का राजफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो महिलाएं व पुरुष सम्मिलित है,

बुधवार अल सुबह मोहल्ले वासियों द्वारा सूचना दी गई कि, जोरावरपुरा की वीर तेजा कॉलोनी में एक शव पड़ा है जो भोजरास के मोहनलाल मेघवाल का बताया गया ,जिस पर एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा, सीओ लोकेश मीणा, थानाधिकारी सतीश मीणा सहित टीम मौके पर पहुंची व मौके पर साइबर सेल , एफएसएल टीम को बुलाया गया, वही डॉग स्क्वायड टीम को भी मौके पर बुलाया गया, टीमों द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए गए, वहीं पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने भी गुलाबपुरा पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया वे टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिनभर की कड़ी मशक्कत के बाद एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा द्वारा गठित टीम ने राजफाश करते हुए दो महिला सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।



जानकारी के अनुसार मोहनलाल के अपने पड़ोसी मदनलाल की साली शमीम बानो से अवैध संबंध होने से मदन लाल का भाई जगदीश मृतक मोहनलाल को ब्लैकमेल कर रहा था ।

दिनांक 12 अप्रैल की रात्रि में शमीम बानो ने मृतक को अपनी बहन रेखा पत्नी मदन के घर पर मिलने के लिए बुलाकर घटना कारित की, जिस पर पुलिस ने गहन जांच कर तीन आरोपियों को हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया है।

आरोपी जगदीश पुत्र लेहरु लाल सालवी उम्र 46 वर्ष निवासी चटावटी राशमी चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम गुलाबपुरा एवं रेखा पत्नी मदनलाल सालवी उम्र 45 वर्ष निवासी चटावटी हाल मुकाम गुलाबपुरा एवं शमीम बानो पत्नी नवाब अली जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी गणेशपुरा चित्तौड़गढ़ को हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया है। वही मृतक के शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है।

हत्या का राजफाश करने वाली टीम में आशीष मिश्रा, उमराव प्रसाद, राजाराम, सुभाष चंद्र, मुबारक मोहम्मद, अमरचंद, रविंद्र, रवि कुमार, ममता देवी मौजूद रहे। मृतक मोहनलाल एवं शमीम के साथ अवैध संबंध की भनक जगदीश को लगने अपर पिछले 8-10 दिनों से जगदीश मोहनलाल को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसको लेकर मोहनलाल से जगदीश 10 से 20 हजार ऐंठ चुका ।

गत रात्रि को मृतक मोहनलाल को रेखा पत्नी मदनलाल ने रात्रि करीब 2 बजे मोहनलाल को घर पर बुलाकर तीनों आरोपियों ने मृतक मोहनलाल के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे मोहनलाल बचने का प्रयास में छत की ओर दौड़ पड़ा, जिससे छत से नीचे गिरने से मोहनलाल की मृत्यु हो गई ।

एफएसएल और एमओबी टीम ने जुटाए थे साक्ष्य गुलाबपुरा कस्बे के वीर तेजा कॉलोनी में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी (चपरासी) का बुधवार को घर से 200 फीट दूर खून से सना शव एक भूखण्ड में मिला। किसी ने मंगलवार देर रात पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। वारदात का पता चलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। मृतक के जीजा ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया।

थानाप्रभारी सतीश मीणा ने बताया कि भोजरास निवासी मोहनलाल मेघवंशी (62) चिकित्सा विभाग में चपरासी पद से सेवानिवृत्त हुआ। मेघवंशी का पुराना जोरावरपुरा के वीरतेजा कॉलोनी में मकान है। राहगीरों ने मोहनलाल का उसके घर से दो सौ फीट दूर प्लाट में शव देटा। बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा, गुलाबपुरा डीएसपी लोकेश मीणा तथा थानाप्रभारी सतीश पहुंचे। जिला मुख्यालय से एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाया। मृतक के सिर व मुंह पर चोट लगी थी। देखने पर लग रहा था कि किसी ने पत्थर से चेहरे पर वार किया। दोपहर में पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने भी मौका देखा। परिजन पहुंचे और मोहनलाल की हत्या की आशंका जताई। मृतक के जीजा हुरड़ा निवासी रामचन्द्र मेघवंशी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

रात में दुकान से खरीदी बीड़ी, फिर घर जाकर सोया पुलिस की प्रारंभिक जांच में पाया कि मोहन ने मंगलवार रात नौ बजे इलाके की एक दुकान से बीड़ी खरीदी थी। घर आ गया, जहां बुधवार सुबह शव मिला। पुलिस ने दुकान से तस्दीक भी की। मोहन वीर तेजा कॉलोनी में अकेले रहता था। उसकी पत्नी, बेटा भोजरास में रह रहे थे। मोहन की दो बेटियों की शादी हो गई और ससुराल में रह रही है। पुलिस कातिल तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी। विशेष टीम बनाई गई है।



चपरासी की हत्या के आरोपी दो दिन रिमाण्ड पर

गुलाबपुरा. पुलिस ने वीर तेजा कॉलोनी में चिकित्सा विभाग से रिटायर मोहनलाल मेघवाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो बहनों समेत तीन जनों को गुरुवार को अदालत में पेश किया। जहां से चटावटी (राशमी) हाल गुलाबपुरा निवासी जगदीश सालवी, रेखा पत्नी मदनलाल सालवी तथा गणेशपुरा (चित्तौड़गढ़) निवासी शमीम बानो पत्नी नवाब अली को दो दिन के रिमाण्ड पर लिया। आरोपियों से घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि आरोपियों ने अवैध सम्बंधों के चलते मोहनलाल की हत्या की।

पुलिस ने वीर तेजा कॉलोनी में चिकित्सा विभाग से रिटायर मोहनलाल मेघवाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो बहनों समेत तीन जनों को गुरुवार को अदालत में पेश किया। जहां से चटावटी (राशमी) हाल गुलाबपुरा निवासी जगदीश सालवी, रेखा पत्नी मदनलाल सालवी तथा गणेशपुरा (चित्तौड़गढ़) निवासी शमीम बानो पत्नी नवाब अली को दो दिन के रिमाण्ड पर लिया। आरोपियों से घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि आरोपियों ने अवैध सम्बंधों के चलते मोहनलाल की हत्या की।

