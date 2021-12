आठ महीने से राजू फौजी के पीछे भागती रही पुलिस, पर हाथ नहीं आया

The police kept running after Raju Fauji for eight months विदाई की दहलीज पर खड़ा साल 2021 भीलवाड़ा पुलिस के लिए खासा चुनौती और विवादों से भरा रहा। इस साल अप्रेल के बाद से कुख्यात तस्कर और गैंगस्टर राजू फौजी के पीछे पुलिस दौड़ती रही, लेकिन वह हाथ नहीं आया। अलबत्ता तस्करों को पकड़ने की कोशिश में भीलवाड़ा पुलिस के तीन जवान शहीद हो गए।

भीलवाड़ा Published: December 17, 2021 07:11:07 pm

नरेन्द्र वर्मा The police kept running after Raju Fauji for eight months भीलवाड़ा. विदाई की दहलीज पर खड़ा साल 2021 भीलवाड़ा पुलिस के लिए खासा चुनौती और विवादों से भरा रहा। इस साल अप्रेल के बाद से कुख्यात तस्कर और गैंगस्टर राजू फौजी के पीछे पुलिस दौड़ती रही, लेकिन वह हाथ नहीं आया। अलबत्ता तस्करों को पकड़ने की कोशिश में भीलवाड़ा पुलिस के तीन जवान शहीद हो गए। तीन पुलिस कर्मियों के खोने का दर्द महकमे के लिए पीड़ा दायक रहा तो बजरी माफिया और तस्करों से सांठगांठ के दाग पुलिस के दामन पर लगे। तस्करों से मिलीभगत के चलते पांच पुलिसकर्मियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वर्ष के दौरान टीम वर्क से काम होने से कई संगीन वारदातें भी खुली तो नकबजन व लुटेरों की गैंग भी हत्थे चढ़ी। बरामदगी का आंकड़ा भी बढ़ा। वारदातें और घटनाएं होने के बावजूद साल के आखिरी में थाने में अपराधिक मामलों के आंकड़े नहीं बढ़े, इस डर से थाने से परिवादियों को टरकाने की कोशिश भी हो रही।

The police kept running after Raju Fauji for eight months, but did not

जिले में 10 अप्रेल की रात जिले के साथ ही प्रदेश की पुलिस के लिए दुखद रही। मादक पदार्थ तस्करों को पकडऩे की कोशिश में दो सिपाही पवन चौधरी व ओकार रेबारी को जान गंवानी पड़ी। दोनों की शहादत पर समूचे पुलिस महकमे को नाज है, लेकिन समूचे मामले में तस्करों के सरगना गैंगस्टर राजू फौजी व उसके चौदह जनों की गिरफ्तारी शेष है। राजू फौजी को सींखचों के पीछे करना भी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।

40 हत्याएं, भूरा हत्याकांड में नहीं लगा सुराग

जिले में गत दो सालों के मुकाबले इस साल हत्या की वारदात का आंकड़ा बढ़ा। इस साल जिले में 40 हत्या की वारदातें हुई। पुलिस ने अधिकांश मामलों में त्वरित अनुसंधान कर अपराधियों की धरपकड़ की, लेकिन आठ नवम्बर को दिन दहाड़े गंगापुर के लाखोला में वृद्धा भूरा देवी की लूट के नीयत से पैर काटकर की हत्या की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। विशेष पुलिस टीम सुराग के लिह हाथ पैर मार रही है।

पांच करोड़ का माल बरामद जिले में वर्ष के दौरान लूट व नकबजनी की वारदातें बढ़ी। थानों में कुल 1233 सम्पति सम्बंधित मामले दर्ज हुए। वारदातों में दस करोड़ 79 लाख 17 हजार 381 रुपए की लागत का माल चोरी, लूट या अन्य वारदातों में जाने का ब्योरा परिवादियों ने दिया। इनमें से पुलिस 4 करोड़ 77 लाख 89744 रुपए का माल बरामद कर चुकी है।

बड़े तस्कर नपे, कईयों की तलाश

सालभर पुलिस अफीम व डोडा तस्करों के पीछे दौड़ती रही। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल ७९ प्रकरण दर्ज कर सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ पकड़े। तस्करी में लिप्त जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली जिले के कई बड़े तस्करों को भी दबोचा।

लम्बित प्रकरणों पर जोर

जिले में पुलिस के लिए संगीन वारदातों, नकबजनी व लूट समेत विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ बड़ी चुनौती है। विशेष पुलिस टीमें भगोड़ों की तलाश में जुटी है। चोरी गए वाहनों की बरामदगी का शत-प्रतिशत आंकड़ा छूने का भी पुलिस पर दबाव है। एसी-एसटी व महिला अत्याचार मामले का निस्तारण भी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।

टीम वर्क से मिली सफलता

वर्ष के दौरान टीम वर्क से पुलिस ने कार्य किया। सटीक अनुसंधान, साइबर टीम की तत्परता से अधिकांश दर्ज मामलों में पुलिस को सफलता मिली। गैंगस्टर राजू फौजी व उसकी साथियों की भी तलाश की जा रही है। भूरा देवी हत्याकाण्ड में भी पुलिस सुराग तलाश रही है। वर्ष के अंतिम दिनों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण व वांछितों की तलाश पर पुलिस थानों का पूरा जोर है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें