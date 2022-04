थानेदार ने ही छिपा दी हवाई फायरिंग की घटना

The police officer hid the incident of aerial firing राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर के गत 29 मार्च को कोटड़ी आगमन के दौरान स्वागत जुलूस में बंदूकें लहराने एवं कथित तौर पर हवाई फ ायरिंग को छिपाने पर कोटड़ी थानाप्रभारी विक्रम सेवावत को निलंबित कर दिया। यह समूचा मामला राजस्थान पत्रिका ने उठाया था।

भीलवाड़ा। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू गंभीर है। सरकारी आदेश की ना फरमानी एवं जन भावनाओं की खिलवाड़ करने वाले पुलिस कर्मियों को तो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे है। यही कारण है कि राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर के गत 29 मार्च को कोटड़ी आगमन के दौरान स्वागत जुलूस में बंदूकें लहराने एवं कथित तौर पर हवाई फ ायरिंग को छिपाने पर उन्होंने कोटड़ी थानाप्रभारी विक्रम सेवावत को निलंबित कर दिया। यह समूचा मामला राजस्थान पत्रिका ने उठाया था।

आरोप है कि स्वागत जुलूस में मौजूद होने के बाद भी थानेदार ने इस मामले पर पर्दा डाला। यहीं नहीं उच्चाधिकारियों से भी दो दिन तक तथ्य को छिपाए रखा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद इस पर अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रूपिन्दर सिंघ ने थाना प्रभारी सेवावत को गत शुक्रवार को निलंबित कर दिया। निलंबन काल में उनका मुख्यालय पुलिस लाइन भीलवाड़ा किया गया। The police officer hid the incident of aerial firing

जानकारी के अनुसार धीरज गुर्जर 29 मार्च की रात को कोटड़ी में थे। वहां उनका स्वागत जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने बंदूकें लहराई एवं कथित तौर पर हवाई फायरिंग की। इस जुलूस में कानून व्यवस्था को लेकर थानाप्रभारी विक्रम सेवावत भी शामिल थे।

सीएम को शिकायत के बाद एक्शन जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा भी उसी रात कोटड़ी में थे। विधायक की कार भी जुलूस के दौरान जाम में फ ंस गई। विधायक ने मुख्यमंत्री को शिकायत में आरोप लगाया कि थानाप्रभारी सेवावत ने जुलूस में शामिल चार.पांच व्यक्तियों से बंदूक मंगवा कर रैली को सफ ल बनवाने के लिए हवाई फ ायर करवाया।

मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद भीलवाड़ा पुलिस हरकत में आई। उचाधिकारियों ने विशेष टीम भेजकर जांच करवाई तो जुलूस में कुछ लोग हथियार लेकर घूमने की बात सामने आई। इस पर गुरुवार रात को कोटड़ी थाने में पांच जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जबकि थानाप्रभारी ने इस बारे में दो दिन तक उच्चाधिकारियों को नहीं बताया। आईजी ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए उपनिरीक्षक सेवावत को निलंबित कर दिया है। The police officer hid the incident of aerial firing

