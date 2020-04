गरीबों के मुफ्त का गेहूं डकार रहे अमीर

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, जी हां शहर में राशन की दुकानों पर यही कहावत इन दिनों चरितार्थ हो रही है। सालों से राशन कार्ड के हाथ नहीं लगाने वाले लोग भी अब कतार में लग कर मुफ्त का सरकारी गेहूं घर ले जा रहे है। कोरोना के कफ्र्यू के साए में दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नही होने की दुहाई देते हुए कई लोग अपने घर के साथ ही अपने हिस्से का गेहूं रिश्तेदारों को भी भिजवा रहे है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार को राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत प्रति व्यक्ति दस किलो गेहूं मुफ्त में देने की योजना लागू होने के बाद से शहर में अधिकांश राशन दुकानों पर जरुरतमंद से अधिक स्टॉक का संग्रहण करने वाले लोग अधिक नजर आ रहे है। The rich are freeing the wheat of the poor in bhilwara

भीलवाड़ा शहर में कोरोना कफ्र्यू लगाने के बाद जिला रसद विभाग भी जरुरतमंद परिवारों की मदद में जुटा हुआ है। लेकिन मुफ्त के गेहूं बांटने की योजना राशन दुकान संंचालकों के साथ ही रसद विभाग को भारी पड़ रही है। उपभोक्ताओं को तरसने वाली राशन की दुकानों पर अब इतनी भीड़ पड़ रही है कि शहर में कई दुकानों पर पुलिस जाप्ते को भीड़ नियंत्रित करनी पड़ रही है। अधिकांश दुकानों पर लोग सोशल डिस्टेसिंग के बजाए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की तक करने से नहीं चूक रहे है। शहर में कांवाखेड़ा, जगजीवन बस्ती, सांगानेरी गेट क्षेत्र, धांधोलाई, मलाण, मालीखेड़ा, गांधीनगर, आजाद नगर, बापूनगर, चपरासी कॉलोनी क्षेत्र में स्थित राशन दुकानों पर ऐसे भीड़ भरे नजारे अधिक नजर आ जाएंगे। corona in bhilwara

यूं बंट रहा मुफ्त का गेहूं

प्रदेश में राज्य सरकार उपभोक्ता पखवाड़ा के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा चयनित परिवारों को दो रुपए प्रति किलो गेहूं दे रही थी, इसी प्रकार बीपीएल, अन्त्योदय व स्टेट बीपीएल योजना के पात्र लोगों को एक रुपए प्रति किलो गेहूं दे रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार ने एक से १५ अप्रेल तक चयनित परिवारों को ये गेहूं परी तरह से मुफ्त में बांटा। ये मुफ्त का गेहूं वितरण शुरु हुआ कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक यूनिट को दस-दस किलो गेहूं और मुफ्त में देने की घोषणा कर दी। शहर एवं जिले में ये मुफ्त का गेहूं अभी सभी राशन की दुकानों पर मिल रहा है। इसी मुफ्त के राशन के लिए कई दुकानों के बाहर आपस में लोग भीड़ भी चुके है।



गेहूं को १८ रुपए किलो तक बेच रहे है

कोरोना में जरुरत मंद परिवारों के लिए बंट रहे मुफ्त के गेहूं के स्टोरेज करने एवं कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई है। शिकायतों में सामने आया कि कई लोग सक्षम होने और दुमंजिला मकान होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए है। परिवार की मासिक आय २५ हजार होने एवं परिवार के कई सदस्यों के रोजगार से जुड़े होने के बावजूद वो गेहूं ले जा रहे है। वही कई ऐसे भी है जो गेहूं १५ से १८ रुपए किलो तक बेच रहे है या फिर रिश्तेदारों को लाभांवित कर रहे है। इनमें वो भी है जो कि महिनों का स्टोरज कल की चिंता में कर रहे है।

नहीं जुड़ रहे नए नाम

जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर रसद सामग्री के वितरण के दौरान ग्राहकों को सोशल डिस्टेसिंग अपनाने के लिए कहा जा रहा है। जिले की सभी ८३५ राशन की दुकानों पर वितरण की प्रभावी व्यवस्था है और विभिन्न योजनाओं में चयनित परिवारों को मुफ्त में गेहूं दिया जा रहा है। गेहूं की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि उपभोक्ता भी गेहूं की कालाबाजारी करते पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम किसी भी स्तर पर नहीं जोड़े जा रहे है, कोई गुमराह कर रहा है तो वो गलत है, उपभोक्ताओं को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।

सुनील वर्मा, जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा

३४९ मैट्रिक टन गेहूं कम

जिले में राज्य सरकार की तरफ से अप्रेल से जून तक प्रत्येक माह के लिए ८८१६ मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन हुआ है, वही केन्द्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ७७६७ मेट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया है। दोनों का वितरण एक साथ और समान करना है, लेकिन केन्द्र ने ३४९ मैट्रिक टन गेहूं कम भिजवाया है, इससे वितरण की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दुकान पर बढ़ती भीड़ से कोरोना का खतरा मंडराया है। राशन कार्ड लेने व देना भी अब किसी से खतरे से कम नहीं है। राज्य सरकार राशन डीलर्स की सुरक्षा की व्यवस्था करें और ५-५० लाख का स्वास्थ्य बीमा कराए।

संजय तिवारी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया डीलर फेयर प्राइज शॉप एसोसियेशन