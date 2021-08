महिलाओं के लिए मनरेगा की राह खतरे से खाली नहीं

The road to MNREGA for women is not free from danger दूर दराज तक गांव है, दिन में भी पगडंडी सूनी रहती है, सांझ ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। शराबी व मनचलें धमाल करने लगते है। अपराधिक तत्व सक्रिय हो जाते है। ऐसे में मनरेगा व खेतों पर काम में जाने वाली महिलाओं को खासी दिक्कत होती है।