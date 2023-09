तिजोरी को उखाड़ कर सोना उड़ाया, धरे गए

भीलवाड़ाPublished: Sep 26, 2023 08:52:43 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

The safe was destroyed and the gold was stolen and they were caught. राजस्थान में एक माह पूर्व जमीन में गढ़ी तिजोरी को उखाड़ कर 28 तोला सोना उड़ाने वाले बदमाश आखिर धरे गए। वारदात में लिप्त आठ आरोपी धरे गए।

भीलवाड़ा जिले में रायपुर थाना पुलिस ने शातिर नकबजन गैंग का मंगलवार को पर्दाफाश किया। गैंग के आठ जने गिरफ्तार कर लिए गए। गैंग ने एक माह पहले भीटा गांव में भूमिगत तिजोरी तोड़ करीब 28 तोला सोना पार किया था। आरोपियों से घटना में इस्तेमाल कार जब्त की। आरोपियों ने जिले में करीब एक दर्जन वारदात कबूली है। इनसे नकबजनी की और वारदात खुलने की संभावना है।