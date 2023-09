राजसी परंपरा का नजर आया जलवा

भीलवाड़ाPublished: Sep 19, 2023 08:01:31 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में क्षत्रिय समाज का बन्ना-बाईसा एक जाजम पर कार्यक्रम रविवार रात भीलवाड़ा के एक होटल में संपन्न हुआ। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पूर्व राजघराने के सदस्यों के साथ क्षत्रिय समाज के प्रबृद्धजनों ने हिस्सा लिया।

बन्ना-बाईसा एक जाजम पर कार्यक्रम

The splendor of royal tradition was visible बन्ना-बाईसा एक जाजम कार्यक्रम में बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सहित समाज के विभिन्न उद्देश्य, कार्यों तथा लक्ष्यों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मेवाड़ क्षेत्र सहित प्रदेश भर से अतिथियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जिनके विजेता पुरस्कृत किए गए।