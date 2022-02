vaccination in bhilwara: विशेष अभियान के बाद भी नहीं हुआ टीकाकरण का पूरा लक्ष्य

4 प्रतिशत टीकाकरण के लिए उपखण्ड अधिकारियों को दी जिम्मेदारी

vaccination in bhilwara: भीलवाड़ा . तीसरी लहर में कोरोना ज्यादा आक्रामक नहीं रहा। लोग 7 दिनों के अंदर रिकवर हो गए, लेकिन उनकी यह रिकवर कोविड टीकाकरण के कारण ही रही। फिर भी लोग इस टीकाकरण में रुचि नहीं दिखा रहे है। जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग के की ओर से टीकाकरण का 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए मेगा और विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग टीका लगाने के लिए केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। अब 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने की कार्ययोजना बनाई है। इसके लिए जिले के सभी उपखण्ड अधिरकारियों को लक्ष्य दिए जा रहे हैं।

The target of vaccination was not achieved even after the campaign