चोर साथ लाई साडिय़ां छोड गए, लाखों का जेवर ले गए

चोर साथ लाई साडिय़ां छोड गए, लाखों का जेवर ले गए

भीलवाड़ा। शहर व निकटवर्ती हमीरगढ़ कस्बे में मंगलवार रात को चोरी की दो वारदातें हुई। इसमें चोरों के चोरी करने के नए तरीके की चर्चा कस्बे में दिन भर होती रही। जिस किसी ने भी सुना वह हैरान रह गया। The thieves brought away the saris, took away the jewels in Bhilwara