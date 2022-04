Nehru Vihar Yojana Bhilwara भीलवाड़ा में नेहरू विहार योजना के आवेदकों का इंतजार खत्म

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास 19 व 20 अप्रेल को नेहरू विहार मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आए आवेदनों के आधार पर आवास आवंटन लॉटरी निकालेगा।

भीलवाड़ा Published: April 07, 2022 09:07:29 am

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास 19 व 20 अप्रेल को नेहरू विहार मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आए आवेदनों के आधार पर आवास आवंटन लॉटरी निकालेगा।

राजस्थान पत्रिका ने 4 अप्रेल 2022 को नेहरू विहार योजना में आवेदकों को लॉटरी का इंतजार शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार के जरिए खुलासा किया था कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में शहर में तिलकनगर में निर्माणाधीन नेहरू विहार योजना पहले से देर से निर्माण कार्य शुरू होने एवं एक वर्ष पूर्व आवेदन मांगे जाने के बावजूद आवास लॉटरी नहीं निकाली जा रही है।

जिला कलक्टर एवं न्यास प्रशासक आशीष मोदी ने न्यास सचिव अजय कुमार आर्य से समूची योजना की प्रगति रिपोर्ट ली और जल्द लॉटरी निकालने के लिए निर्देशित किया। आर्य ने बुधवार को आवेदकों के आवास आवंटन की लॉटरी की तिथि तय की। यह आवास आंवटन लॉटरी राजीव गांधी ऑडिटोरियम में 19 व 20 अप्रेल को निकाली जाएगी।

दो श्रेणी में निकलेगी लॉटरी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 368 आवास के लिए 19 अप्रेल को लॉटरी निकलेगी। श्रेणी में 1357 आवेदन आए। जांच में 222 आवेदन निरस्त हो गए थे। अल्प आय वर्ग के लिए 20 अप्रेल को लॉटरी निकाली जाएगी। श्रेणी में 448 आवास के लिए 1170 आवेदन आए थे। इनमें 456 आवेदन निरस्त हो गए। यहां कॉलोनी में दो नवम्बर से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

