बसंत विहार में टूट गई आखिर अवरोधक की दीवार

The wall of the blocker finally broke in Basant Vihar at bhilwara बरसाती नाले के पानी की निकासी को रोक देने से छह दिन से टापू बने बसंत विहार को आखिरकार रविवार को राहत मिल गई। एसडीएम के निर्देश पर पानी की निकासी रोक रही एमटीएम की दीवार को करीब तीन साल बाद तोड़ दिया गया।