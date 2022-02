Rajasthan revenu minister राजस्थान के मंत्री को हनी टे्रप में फंसाने का षडयंत्रकारी है शातिर

Rajasthan revenu minister ram lal jat राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी टे्रप में फंसाने की साजिश रचने वाला अक्षत शर्मा शातिर है। महिला मॉडल के होटल की छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश में गिरफ्तार हुए अक्षत ने जोधपुर पुलिस को भी गलत जानकारी दी। पुलिस को भीलवाड़ा के जिस मकान का पता उसने बताया। उस मकान को छोड़े हुए उसे नौ साल हो गए। पूर्व में भीलवाड़ा में बीसी के नाम पर करोड़ों रुपयों की जालसाजी करके अक्षत फरार हो गया था।

भीलवाड़ा Published: February 02, 2022 11:31:04 pm

भीलवाड़ा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी टे्रप में फंसाने की साजिश रचने वाला अक्षत शर्मा शातिर है। महिला मॉडल के होटल की छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश में गिरफ्तार हुए अक्षत ने जोधपुर पुलिस को भी गलत जानकारी दी। पुलिस को भीलवाड़ा के जिस मकान का पता उसने बताया। उस मकान को छोड़े हुए उसे नौ साल हो गए। पूर्व में भीलवाड़ा में बीसी के नाम पर करोड़ों रुपयों की जालसाजी करके अक्षत फरार हो गया था। There is a conspiracy to implicate the Rajasthan minister in the honey उसके बाद से उसका पता नहीं चला। इस दौरान वह जयपुर जाकर रहने लग गया। राजस्थान पत्रिका ने बुधवार को अक्षत के बारे में पड़ताल की तो ये तथ्य सामने आए। Rajasthan revenu minister ram lal jat

There is a conspiracy to implicate the Rajasthan minister in the honey

जानकारी के मुताबिक अक्षत ने गिरफ्तार होने के बाद जोधपुर पुलिस को भीलवाड़ा के जैन ज्योति कॉलोनी का निवासी होने का पता लिखाया। इस पते पर वह पहले मां, बहन और भाई के साथ रहता था, लेकिन नौ साल पूर्व करोड़ों की जालसाजी करके फरार हो गया था। उसने राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ लोगों के साथ मिलकर नागौरी गार्डन में कार्यालय खोलकर बीसी के नाम पर लोगों से धन बटोरा। अक्षत की शहर में एक कॉलोनी बनाने की भी योजना थी। नागौरी गार्डन के अलावा अन्य जगह भी ऑफिस खोले। बीसी और कॉलोनी बनाने के नाम पर गड़बड़ी करके लोगों से करोड़ों रुपए लेकर अक्षत फरार हो गया। लोगों ने उसकी तलाश भी की, लेकिन उसके पता नहीं चला।

आधार कार्ड के पते पर मकान ही नहीं There is a conspiracy to implicate the Rajasthan minister in the honey राजस्व मंत्री को हनी टे्रन में फंसाने के लिए तीन युवतियों के साथ सर्किट हाउस के सामने हर्षदीप होटल में ठहरे अक्षत ने वहां होटल प्रबंधन को अपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड दिया था। इस आधार कार्ड में तिलकनगर का पता है। लेकिन जो पता बताया गया, वहां मकान ही नहीं है। उसने जोधपुर पुलिस और होटल प्रबंधन को अलग-अलग पते दिए गए। इसका कारण क्या रहा। इसे लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। Rajasthan revenu minister ram lal jat

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें