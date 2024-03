भीलवाड़ा और शाहपुरा में रही होली पर रंगों की धमाल

भीलवाड़ाPublished: Mar 26, 2024 09:05:03 am Submitted by: Narendra Kumar Verma

There was a blast of colors on Holi in Bhilwara and Shahpura. भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले में सोमवार को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्योहार धुलंडी पर्व मनाया गया। सुबह से ही विशेषकर बच्चों में एक दूसरे को रंग लगाने को लेकर काफी उत्साह दिखा।

भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले में सोमवार को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्योहार धुलंडी पर्व मनाया गया। सुबह से ही विशेषकर बच्चों में एक दूसरे को रंग लगाने को लेकर काफी उत्साह दिखा।

एक दूसरे पर रंग फेंकने की होड़

इस दौरान हाथों में पिचकारियां लेकर एक दूसरे पर रंग फेंकने को लेकर दौड़ लगाते दिखे। हालांकि, शहर में पुलिस की सख्ती ने युवाओं की होली पर धमा चौकड़ी करने की योजना को विफल कर दिया। सुबह से ही उड़ती गुलाल-अबीर ने माहौल को सतरंगी बना दिया। पांच सौ पुलिसकर्मी तैनात

त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। पांच सौ पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। मोबाइल और चेतक टीम लगातार गश्त पर रही। सुबह सात बजे से ही पुलिसकर्मी ने चौराहे से लेकर गली-मोहल्ले में मोर्चा संभाल लिया।

सामाजिक स्तर पर खेली होली

कुछ सामाजिक संगठनों ने शहर में होली मिलन समागम आयोजित करके उत्साह के साथ मनाया। लोगों ने अपने-अपने घरों व कॉलोनियों में एकत्रित होकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी।

अग्रवाल समाज की धमाल

अग्रवाल समाज की ओर से रोडवेज बस स्टैंड के सामने अग्रवाल उत्सव भवन में होली पर शामियाना लगाकर उसके भीतर होली का उत्सव मनाया। इसमें डीजे पर युवक-युवतियां व बच्चे नाच कर एक दूसरे को रंग लगाकर होली का मजा ले रहे थे। कलक्टर व एसपी ने जलाई होली

भीलवाड़ा के ऑफिसर्स क्लब में होलिका दहन कार्यक्रम हुआ। जिला कलक्टर नामित मेहता, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत व एडीएम प्रशासन रतन कुमार ने परिवार समेत होलिका की पूजा अर्चना की। पंडि़त अशोक व्यास ने वैदिक मंत्रोचार से पूजा करवाई। इसके बाद होलिका दहन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उपखंड अधिकारी के सोमनाथ, जिला परिषद सीईओ शिवपाल जाट, सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी, पीएमओ डॉ. अरुण गौड़, जनसंपर्क अधिकारी हेमंत छीपा, जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारीक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे । पढ़ना जारी रखे