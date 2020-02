चीन में अब नहीं होगा डाक का आदन प्रदान

भीलवाड़ा।

Incoming and outgoing off चीन में फैल रहे कोरोना वायरस का असर अब डाक विभाग पर भी पड़ा है। डाक विभाग के केन्द्रीय कार्यालय ने एक आदेश जारी भारत व चीन के बीच डाक की इनकमिंग व आउटगोइंग बंद हो गई है। Incoming and outgoing off अब ना तो भारत से कोई चीन डाक भेज सकेगा और ना ही चीन से कोई डाक भारत आ सकती है। ऐसे में डाक के मामले में दोनों देशों के आपसी कनेशन कट गए है। वर्तमान में चीने से बड़ी संख्या में स्पीड पोस्ट, पार्सल व अन्य डाके आती है। इनमें मोबाइल, इलेक्ट्रोनिस खिलौने व अन्य सामान भी होते है। इस आदेश से डाक कर्मचारियों पर भी असर पड़ा है।

डाक विभाग के केन्द्रीय कार्यालय ने सभी राज्यों में चीन से डाक की इनकमिंग व आउटगोइंग बंद करने के आदेश तीन दिन पहले जारी किए। इसके बाद राज्य की ओर से जिला स्तर पर और जिले की ओर से ब्लॉक स्तर पर यह आदेश भिजवा दिए गए। आदेश की पालना में सभी जगह से चीन से डाक आदान प्रदान पर प्रतिबंधित कर दी गई है।

एयरलाइंस की नहीं है उपलब्धता

ऐसा करने का कारण चीन के लिए कोई एयरलाइन उपलध नहीं होना बताया जा रहा है। चीन से डाक एयरलाइन के माध्यम से आती है। इसी तरह वहां पहुंचती है। अब देश में रोजाना आने वाली लाखों की संख्या में रजिस्ट्री व स्पीड पोस्ट बंद हो गई है। पहले अकेले राजस्थान में हजारों डाक जिला व ब्लॉक तक पहुंचती है। रेलवे डाक कार्यालय में भी ये आदेश आ चूके है की चीन में भारत से कोई डाक नहीं आएगी।

आदेश की पालना

दिल्ली से आदेश जारी होने के बाद तीन दिन पहले जयपुर के अधिकारियों के माध्यम से आदेश आया है। इसमें साफ लिखा है कि चीन के लिए कोई डाक नहीं ली जाएगी। डाक चाहे साधारण हो या स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री डाक घरोंमें नहीं ली जाएगी। आदेश को जिले के सभी डाकघरों में भिजवा दिया है।

आरएल बालोटिया, अधीक्षक डाकघर