These drains of Bhilwara वस्त्रनगरी के यह नालें, जनता को दे रहे दर्द

These drains of Vastranagari are giving pain to the public वस्त्रनगरी में नगर परिषद के स्वच्छता एवं विकास का दावा सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है। हर साल लाखों रुपए परिषद शहर के नालों की सफाई पर खर्च कर रही है, लेकिन अधिकांश नाले गंदगी व कीचड़ से अटे पड़े है। कई नाले तो जंगल में तब्दील हो चुके है। अवरोधकों व गंदगी से हलकी बारिश में यह नाले लबालब हो उठते है। प्रमुख चौराह व रास्ते कचरे के ढेर में डूब जाते है, आवाजाही तक थम जाती है।

भीलवाड़ा Updated: March 23, 2022 05:13:50 pm

भीलवाड़ा। वस्त्रनगरी में नगर परिषद के स्वच्छता एवं विकास का दावा सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है। हर साल लाखों रुपए परिषद शहर के नालों की सफाई पर खर्च कर रही है, लेकिन अधिकांश नाले गंदगी व कीचड़ से अटे पड़े है। कई नाले तो जंगल में तब्दील हो चुके है। अवरोधकों व गंदगी से हलकी बारिश में यह नाले लबालब हो उठते है। प्रमुख चौराह व रास्ते कचरे के ढेर में डूब जाते है, आवाजाही तक थम जाती है। These drains of Vastranagari are giving pain to the public

यह नाले लोगों की जान तक ले चुके है। परिषद की लापरवाही का नतीजा शहर की जनता को ही भुगतना पड़ता है। शहर के प्रमुख नालों के साथ ही शहर के छोटे-बडे सभी नालों में गंदगी का अंबार है। परिषद के पास पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी नालों की नगर परिषद सफाई नहीं करा पाया है। राजस्थान पत्रिका के समाचार अभियान Ò यह नाले दे रहे जनता काे दर्द Ó के जरिए शहर के प्रमुख नालों व क्षेत्र की जनता का दर्द से रूबरू होने की कोशिश् की है। These drains of Vastranagari are giving pain to the public

बरसात से पहले लाखों खर्च कर शहर के 150 से अधिक छोटे व बड़े नालों की सफाई करवाने का नगर परिषद के दावे की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। नालों व नालियों में भरे कचरे के कारण शहरी को अकसर बारिश के मौसम में सजा भुगतनी पड़ती है। लाखों का बजट प्री मानसून से पूर्व नालों के रखरखाव पर खर्च हो जाता है, लेकिन बारिश के बाद के जो हालात उभर के सामने आते है, उसमें यह बजट हजम ही नजर आता है।



नालों की सफाई पर 50 लाख खर्चशहर के अधिकांश नाले गंदगी के कारण चॉक है। इनमें प्लास्टिक, थर्माकोल, पतल समेत अन्य कचरा जमा पड़ा है। कई बार तो नाले में जमा सिल्ट को निकालकर बाहर ही छोड़ दी जाती है। जो दो दिन बाद पुन: नाले में चली जाती है। शहर के अधिकांश नालों की यही स्थित है। जबकि नगर परिषद करीब पांच माह पहले इन नालों पर 50 लाख रुपए सफाई पर खर्च कर चुकी है। शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का जिम्मा नगर परिषद का है। शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन के तहत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह अभियान महज दिखावा ही साबित हो रहा है।

खानापूर्ति का लगा रहे झाडू

बारिश के दिनों में शास्त्रीनगर क्षेत्र में कॉलेज के पास बहते हुए बरसाती पानी में गिरने से एक बालक की मौत हो गई थी। इस नाले की करीब 4 माह से सफाई नहीं हुई है। ऐसे में नाला चॉक हो गया है। यहां गंदगी भरी पड़ी है। इसके कारण वकील कॉलोनी के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि परिषद कर्मचारी नाले की सफाई तो नहीं करते लेकिन कभी-कभी ऊपरी तौर पर कचरा निकालकर इतिश्री कर ली जाती है।

-यह है शहर के नालों की स्थिति

- शहर के सबसे बड़े पाण्डू नाला जंगल में तब्दील है, दो दर्जन कॉलोनियों का गंदा पानी इसमें गिरता है, फिर भी यहां की सफाई व्यवस्था लचर है। रेलवे अंडर ब्रिज के हाल भकिम बुरे नहीं है।

- बसंत विहार का नाला नगर विकास न्यास व नगर परिषद के बीच फुटबाल बना हुआ, यहां हल्की बारिश में ही कॉलोनी की गली कीचड़ से ठस हो कर तालाब बन जाती है। पथिक नगर नाले का पानी तो घरों के पानी के टैंक को प्रदूषित कर रहा है।

- सांगानेर रोड के नाले के भी बुरे हाल है। ट्रांसपोर्ट नगर व सरस्वती सर्किल के पास बने नाले की स्थिति भी ठीक नहीं है

- वकील कॉलोनी चौराहे का नाला कचरे से भरा पड़ा है। एक हफ्ते पहले थोड़ा सा मलबा निकाल कर छोड़ दिया गया। स्थिति यह है कि नाले में कचरा भरा है।

- शास्त्रीनगर में बडला चौराहा नाला बदहाल है। यहां पानी की निकासी व्यविस्थत नहीं होने से बारिश में सड़क तक पानी में डूब जाती है। गत वर्ष यहां एक बालक की डूबने से मौत हो चुकी है। गर्ल्स कॉलेज का बाहर बने नाले में कचरा भरा पड़ा है।

- श्रीगेस्ट हाउस चौराहा, आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के बाहर नाला व रोडवेज बस स्टैंड तिराहे पर बना नाला ऐसे लगता है जैसे यहां से कचरा निकाला ही नहीं गया हो। महेश शिक्षा सदन के चौराहा का नाला बारिश में सड़ाध मारता है। These drains of Vastranagari are giving pain to the public

150 से अधिक छोटे व बड़े नाले है।

5 माह पहले हुए थी कुछ नालों की सफाई 1.56 करोड़ का किया था टेंडर, बाद में किया निरस्त

1.25 करोड़ हर साल खर्च करते नाले की सफाई के लिए

45 लाख में दिया था पिछले साल नाले सफाई का काम

100 कर्मचारी लगाकर किए थे नाले साफ तीन माह से एक भी नाले की नहीं हुई सफाई नालों में पानी की निकासी प्रबंधन ठीक नहीं

नालों के गंदे पानी की निकासी का प्रबंधन लंबे समय से व्यविस्थत नहीं है। इस को सधारने की कोशिश की जा रही है। नगर विकास न्यास के साथ मिल कर गत वर्ष कार्ययोजना बनाई थी, नालों के मौके भी देख गए, न्यास को भी इस संदर्भ में गंभीरता दिखानी चाहिए। परिषद की तरफ से शहर में स्वच्छता एवं बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाते है।

-राकेश पाठक, सभापति नगर परिषद

