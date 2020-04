कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाले है ये योद्धा

भीलवाड़ा। कोरोना से जन जन को बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने का जज्बा लिए जिले के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य व सुरक्षा योद्धा दिनरात काम कर रहे है, कई तो मिसाल पेश कर अपनी अमिट छाप छोड़ रहे है। इनमें कई ऐसे भी है जो घरों को छोड़ कर भीलवाड़ा जिले में चिकित्सा व पुलिस महकमें में विभिन्न पदों पर सेवा दे रहे है। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी ग्रामीण अंचल से आए नर्सिग कर्मी आइसोलेशन के साथ विभिन्न वार्डो में सेवा भाव से समर्पित है। भीलवाड़ा की कोरोना वॉरियर्स उदिता लखाराअपने ढाई साल के बेटे को भीलवाड़ा में छोड़ कर अजमेर के एलएन जे हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की सेवा कर रही है। गत ४० दिन से वो परिवार से दूर है। इसी प्रकार महात्मा गांधी हॉस्पिटल में नर्स मधु शर्मा के जज्बे को सलाम है।आइसोलेशल वार्ड में डयूटी के दौरान बीपी हाई होने के बाद भी ड्यूटी से पीछे नही हटी और मरीजों को केल भी वितरित किए। these warriors have taken up the front against Corona

सवाईपुर. पीएचसी प्रभारी डॉ. राजेंद्र कुमार सोमाणी बताते है कि कोरोना में व्यस्तता के चलते परिवार को समय नहीं दे पा रहे है। वही सवाईपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा आकोला का भी अतिरिक्त चार्ज मेरे पास है, दोनों ही पीएचसी का कार्य पूरी बेखूबी के साथ निभा रहा हूं । गर्भवती पत्नी की देखभाल भी सावधानी से कर रहे है। इसी प्रकार आयुष चिकित्सक दामोदर प्रसाद शर्मा भी डेढ़ माह से घर नहीं गए है। परिजन जयपुर क्षेत्र के कोरोना संक्रमित क्षेत्र रामगंज में रहने से चिंतित है। पुलिस चौकी प्रभारी सत्यनारायण शर्मा लॉक डाउन की पालना के लिए घटों लगातार फील्ड में काम कर रहे है। पालना नही करने वालों के खिलाफ सख्ती भी दिखा रहे है।

बनेड़ा. एंबुलेंस पायलट प्रकाश चंद्र कुमावत आम जनता के लिए किसी फ रिश्ते से कम नही है। 21 मार्च से लेकरअभी तक प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे है। कंपाउंडर रमजान व पंकज भी कोरोना फ ाइटर्स बनकर कार्य को अंजाम दे रहे है। प्रकाश अभी होम आइसोलशन में है और जल्द काम पर लौटने के इच्छुक है।

कंवलियास. कंवलियास के हिम्मत जोशी ने कोरोना महामारी में महात्मा गांधी हॉस्पीटल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में सेवा दी। डेढ़ माह बाद वो घर लौटे है। वो बताते है कि कोरोना पीडितों को स्वस्थ और घर लौटते देख बड़ी खुशी हुई। गांव जोशी की सेवा से अभिभूत है।

आकोला. सहयोग सेवार्थ फ ाउंडेशन भीलवाड़ा के कोदूकोटा टीम के 18 रक्तवीरों ने सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कीर के नेतृत्व में कोविड 19 ब्लड वारियर्स बनकर महात्मा गांधी ब्लड बैंक पहुचकर रक्तदान किया । सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि कीर 14 वी बार रक्तदान कर चुके है।

आसीन्द. मेल नर्स भगवती लाल चंदेल गत २५ दिन से भीलवाड़ा क्वारेटाइन में संदिग्ध रोगियों की सेवा कर रहे है। जबकि उनकी पत्नी नीता खटीक महिला कांस्टेबल होने से लॉक डाउन में पुलिस सेवा में सक्रिय है। छोटे भाई भवरलाल चंदेल व उनकी पत् नी संजू कायत नर्स सेकंड पद पर बदनोर में सेवा दे रही है। वही पैरामेडिकल वर्ग के लिए कंप्यूटर एनसीडी विजयपाल सिंह कोरोना कर्मवीर बने हुए है।

बीगोद. मरीजों की स्क्रीनिंग हो या डोर टू डोर सर्वे, या फिर गांव में सैनिटाइजेशन सभी में बीगोद क्षेत्र के डॉक्टर, नर्सेज एवं सहायक कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बडलियास में मेल नर्स गोपाल शर्मा कोरोना महामारी के खिलाफ समर्पित हो कर क्षेत्र में सेवा दे रहे है।

बड़लियास. बड़लियास के अनिल पहाडिय़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की कोरोना लेब में सेवा दे रहे है। दीनबंधु चतुर्वेदी आइसोलेशन वार्ड में समर्पित है। सांवरमल सैनी के कार्य को भी हौसला अफजाई मिली है। इसी प्रकार विनोद पहाडिय़ा,रफ ीक मोहम्मद, पीयूष चतुर्वेदी, अवधेश जोशी, जितेंद्र चतुर्वेदी, रतन लाल हरिजन, अनुसूया चतुर्वेदी व रफीक मोहम्मद 104 के चालक बड़लियास आदि भी पर्दे के पीछे मोर्चा संभाले है। डॉक्टर राकेश पंड्या संदिग्ध मरीजों की क्वारेटाइन में नियमित मेडिकल चेकअप कार्य देख रहे है। डॉ. दीपिका पंड्या की भी आयुष सेवा सराहनीय है। कांस्टेबल चंद्रकला नायक अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़ भीलवाड़ा में ड्यूटी संभाले हुए है।

दौलतगढ़. बराणा गांव के पिता-पुत्र दोनों कोरोना महामारी की इस जंग को जितने के लिए कोरोना फाइटर बन कर दृढ़ संकल्प के साथ रात दिन ड्यूटी कर कोरोना को हराने में लगे हैं। शिक्षक लादूलाल जाट कावलास के मोखमपुरा गांव में सेवा दे रहे है तो बेटा नर्सिंग आफिसर कृष्ण कुमार जाट केंद्रीय अस्पताल सफ दरजंग दिल्ली में कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाले है। रामू देवी बताती है कि बेटा कृष्ण करीब एक माह पूर्व कोरोना से लडऩे के लिए आठ माह के बेटे व पत्नी ललिता को छोड़कर दिल्ली लौट गया था, उससे अब वीडियो कॉलिंग से बातचीत होती है। पुत्र के साथ बेटी सुनिता भी नर्सिग सेवा दे रही है।