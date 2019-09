सूने मकान में घुसे चोर, तभी लौट आया परिवार, एक को दबोच कर दी जमकर धुनाई

( bhilwara crime news ) सूने मकान में चोरी ( theft in home in bhilwara ) करते गृहस्वामी ने पडोसियों की सजगता से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई कर पैर रस्सी से बांध ( Thief beating in bhilwara ) दिए। बाद में सुभाषनगर थाना पुलिस ( bhilwara police ) के सुपुर्द किया। माना जा रहा है कि उसके कुछ साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।