Thieves are dominating in Bhilwara मजिस्टे्रट के घर को भी नहीं बक्शा चोरों ने

कोटा रोड स्थित मजिस्टे्रट कॉलोनी में न्यायिक मजिस्टे्रट के घर को भी चोरों ने नहीं बक्शा। यहां ग्यारह दिन पूर्व सूने मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी समेत लाखों का माल पार कर ले गए।

भीलवाड़ा Published: January 09, 2022 11:21:29 am

जानकारी के अनुसार लालरोई (पाली) हाल मजिस्टे्रट कॉलोनी निवासी उन्मेष भाटी ने रिपोर्ट दी। परिवादी ने बताया कि मेरी पत्नी विशिष्ट न्यायिक मजिस्टे्रट संख्या नीतू वर्मा बेटी के साथ राजकीय निवास मजिस्टे्रट कॉलोनी में रहती है। २६ दिसम्बर को परिवादी परिवार समेत गांव गए थे। २९ दिसम्बर को वापस लौटते समय परिवादी ने बाई को फोन करके घर की साफ-सफाई करने को कहा। बाई घर पहुंची तो उसे चोरी का पता लगा। घर का ताला टूटा हुआ था तथा सामान बिखरा मिला। घर से पांच हजार नकद, सोने-चांदी के गहने व अन्य कीमती सामान ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की वारदात से आमजन खौफजद है। सर्दी के परवान चढ़ते ही चोर रात में गश्त पर निकल गए है।

सरकारी विद्यालय का ताला तोड़ सामान चोरी

शहर के किशनावतों की खेड़ी में शुक्रवार रात सरकारी विद्यालय का ताला तोड़कर चोर सामान चुरा ले गए। इस सम्बंध में प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी गई। जानकारी के अनुसार किशनावतों की खेड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात को चोरी हुई। संस्था प्रधान शनिवार को स्कूल पहुंचे तो चोरी की जानकारी लगी। शाला प्रबंध समिति अध्यक्ष जोरावरसिंह व ग्रामीणों को मौके पर बुलाया गया। सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंची। विद्यालय से सीपीओ, मॉनिटर, कैमरे तथा अन्य सामान ले गए।

The thieves didn't even spare the magistrate's house.

