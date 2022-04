bhilwara Textile College भीलवाड़ा टेक्सटाइल कॉलेज में तीस साल पुरानी यादें ताजा

Thirty years थ्राईविंग इंजीनियर एलुमनाई ऑफ माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के भीलवाड़ा चेप्टर ने थ्राईविंग इंजीनियर एलुमनाई मनाया। जिसमें माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर भीलवाड़ा एवं आसपास में नौकरी अथवा अपना व्यवसाय कर रहे अनेक भूतपूर्व विद्यार्थियों ने भाग लिया।

भीलवाड़ा Updated: April 15, 2022

भीलवाड़ा। थ्राईविंग इंजीनियर एलुमनाई ऑफ माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के भीलवाड़ा चेप्टर ने थ्राईविंग इंजीनियर एलुमनाई मनाया। जिसमें माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर भीलवाड़ा एवं आसपास में नौकरी अथवा अपना व्यवसाय कर रहे अनेक भूतपूर्व विद्यार्थियों ने भाग लिया।

Thirty years old memories are fresh in bhilwara Textile College

कार्यक्रम में 1992 बैच से लगाकर 2021 में डिग्री पूर्ण करने वाले लगभग 100 से अधिक एलुमनाई ने भाग लिया। भीलवाड़ा चैप्टर के अध्यक्ष महेश देवपुरा, रवि कालरा, सुनील मेहता, अजय तोषनीवाल, ओम प्रकाश जांगीर, राजीव सारस्वत, दलपत सिंह, प्रफु ल लढा, प्रदीप चौधरी, प्रकाश बिरला, अमित लढ़ा, प्रशांत परमार, अशोक स्वर्णकार, सौरभ खंडेलवाल समेत कई लोगों ने भाग लिया।

इस अवसर पर 1996 बैच के सुनील अगरवाल अपने दोनों पुत्र जो की वर्तमान में इसी कॉलेज के छात्र है के साथ आए। सभी ने मिल कर पुराने दिनों की यादों को ताजा किया। युवाओं में अनुभव एवं पुराने किस्से साझा किए।

संस्था के मुख्य सचिव अनुराग जागेटिया ने बताया कि इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य कॉलेज से पढ़ कर निकलने वाले विद्यार्थियों को एक मंच पर जोड़कर रखना है। जिससे वे एक दूसरे की एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की आर्थिक एवं व्यावसायिक सहायता कर सके।

