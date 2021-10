बिजली बचाने की यह अपील, मान लें सब तो ना हो संकट

This appeal to save electricity, assume that all is not a crisis अजमेर डिस्कॉम ने बिजली संकट के हालात में उपभोक्ताओं को बिजली बचत के कई उपाय सुझाए है। लेकिन अधिकांश सरकारी महकमें अपील की अनदेखी हो रही है, आम जन भी अभी अपील को ग्रहण नहीं कर सकें है, देखे सीएम व अजमेर डिस्कॉम ने आखिर अपील क्या की है।