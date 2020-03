यूआईटी की ये कड़वी बात, जो जनता को नहीं भाती

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा। जनता की गाढ़ी कमाई के बूते भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के कुबेर के खजाने पर हर किसी की गिद्द की निगाहें लगी हुई है। अधिकांश की मंशा इस कोष सेअपनी जेब भरना ही है। महज एक साल में ये खाली कोष कड़ी मेहनत से 5 करोड से 100 करोड़ के करीब पहुंचा है और न्यास का भूमि बैंक भी मजबूत हुआ है, एेसा नहीं है कि न्यास कोष पहली बार ५० करोड़ के पार जा रहा है, पूर्व में भी तीन बार इस मुकाम तक पहुंचा, लेकिन विडंबना यह है कि यह कुबेर का खजाना मुआवजे के नाम पर लुटता ही रहा है।

नई कॉलोनी की स्थापना, पुरानी कॉलोनी का विकास, आवासीय कॉलोनियों में तब्दील होते खेत तथा सुविधाओं के नाम पर जंगल तक फैलते सड़कों के जाल, ये कहने को तो शहर के विकास की धूरी है, लेकिन इनमें भी प्रभावशाली अपनी पहुंच की सेंध मार रहे है। इन क्षेत्रों में न्यास ने एक दशक के दौरान भूमि अवाप्ति के लिए कई बीघा जमीन नापी है और बदले में मुआवजे की मोटी राशि देने के साथ ही प्रमुख आवासीय कॉलोनियों में बेशकीमती जमीन तक कौडियों के दाम पर आवंटित की है।

सच्चाई यह है कि विकास की इस कहानी में कईयों ने कमाई के जमकर हाथ धोए हैं, इतना ही नहीं यूआईटी को निचोडऩे में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आश्चर्यजनक पहलु तो ये है अवाप्त हुई भूमि के कागजों में मालिक कोई और है तथा असल में खेल कोई और खेल खेल रहा है, भूमि अवाप्ति की योजना बनते ही क्षेत्र के मालिक भी रातों रात बदल रहे है। ये सिलसिला अब कमाई का हथकंडा बन गया है। इस बहती गंगा में डुबकी मारने वाले कई साधारण जन, अब लाखों की कोठी तक के मालिक बन गए हैं। शिकायतें ही कमाई का मूल मंत्र बनने लगी हैं।

कमाई के इस खेल में आला नेता भी मानों होड में है। हाल ही जिला हाकम के सामने ही आला जनप्रतिनिधि व न्यास के आला अधिकारी आपस में उलझ गए। तू-तू मैं के साथ अभद्रता भी हुई। इस बदजुबानी के पीछे न्यास का लूटता खजाना ही मूल कारण रहा। यह समूचा घटनाक्रम शहर में चर्चा का विषय भी बना रहा लेकिन सभी चुप्पी साधे रह। This bitter thing about bhilwara UIT, which does not appeal to the public

ेयूआईटी के राजकोष नजर डाले तो यदि मुआवजे के नाम पर बंदरबांट का खेल नहीं हुआ होता तो यह कुबेर का खजाना करोड़ों का होता और 5000 बीघा क्षेत्र में फैले भीलवाड़ा शहर में विकास के नए आयाम स्थापित होते। भूमि अवाप्ति के बाद मुआवजे के नाम पर बरसती धन वर्षा का ही परिणाम है कि कोडियों की जमीन के दाम न्यास राजनीति दबाव व प्रभावशालियों के पंच के चलते लाखों में चूका रहा है। इसके पीछे न्यास की नीति व कर्मचारियों की अनदेखी भी भी किसी से छिपी नहीं है। खैर बीती बातें भूला कर अब भी सुधार की गुजाइंश है। अब भी न्यास अपने खजाने का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें तो शहर के विकास को नए आयाम दिए जा सकते है। जनता की गाढ़ी कमाई की कीमत नहीं समझी गई तो ये सौ करोड़ का खजाना भी खाली होते देर नहीं लगेगा। bhilwara uit