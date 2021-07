सीवरेज के यह ढक्कन, बनें है जान के दुश्मन

This cover of sewerage has become the enemy of life भीलवाड़ा शहर में मानसून की पहली बारिश में मासूम बालक की मौत की घटना से सीवरेज परियोजना के अधिकारी सबक नहीं ले पाए है। शहर में दर्जनों स्थानों पर सीवरेज पाइप लाइन के अस्त व्यस्त ढक्कनों के सुध नहीं लेने से यह खतरनाक साबित हो रहे है।