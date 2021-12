Faecal Sludge Sewerage Treatment Plant अलविदा होते वर्ष में नगरीय क्षेत्र के पांच बड़े कस्बों के लिए अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार की घोषणाओं के अनुरूप राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (रूडिप) ने शाहपुरा, गंगापुर, मांडलगढ़, आसींद व गुलाबपुरा में अब फिकल स्लज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) के निर्माण की तैयारी कर ली है। एकत्रित मलमूत्र का ट्रीटमेंट प्लान कर जरिए शोधन कर इसका उपयोग खाद के लिए किया जाएगा।

This is not strange, because now excreta will also become compost