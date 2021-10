ये है भीलवाड़ा की अंदर की बात

This is the inside story of Bhilwara भीलवाड़ा जिले के हालात किसी से छिपे नहीं है, प्रशासनिक गलियारे से लेकर राजनीति हलके में वन मेन आर्मी की चर्चा खास है, मुख्यमंत्री के करीबी होने से उनके हौसले बुलंद है। उनके बढ़ते कदम से कांग्रेस में अन्यों के कद बौने होते जा रहे है।