This is the inside story of Bhilwara प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर अधिकारियों के भरोसे ही चल रहे है। अधिकारी भी रोक व टोक नहीं होने से खुश है। खास चर्चा यह है कि कई नेता जी तो अपने नफे व नुकसान में ही उलझे हुए है और अपने ही घर के मुखिया को आंदोलन व धरने की चेतावनी देने से तक भी नहीं चूक रहे हैं।

भीलवाड़ा Published: December 13, 2021 02:15:34 pm

This is the inside story of Bhilwara

