inside story of Bhilwara यह है भीलवाड़ा की अंदर की बात

भीलवाड़ा Published: January 31, 2022 09:57:46 pm

नरेन्द्र वर्मा, This is the inside story of Bhilwara उनका नाचना ही शुभ नहीं रहा ....भीलवाड़ा। खुशी मिलती है तो फिर मन ठिकाने पर नहीं रहता है, कदम भी झूम उठते, चाहे फिर कोई कितना रोके या टोके, फिर तो दिल की ही चलती है। घूसखोरी में उलझे आला अफसर की फितरत भी ऐसी ही रही है। चर्चा यह है कि यह अफसर भी नाचने के खासा शौकीन थे, लेकिन जब-जब यह नाचे, खुद ही मुसीबतें में फंसे है, खनन क्षेत्र में तैनात थे तो हाकम की विदाई पार्टी में ठूमके दिखाने से नहीं चूके, उनके ठूमकों को अफसर व कर्मचारी भूला ही नहीं पाए कि वह एपीओ हो गए, हाल ही फिर वह दूसरे हाकम की विदाई में पार्टी में भी नाच उठे, चर्चा यह है कि इस बार तो उन्हें भारी नुकसान ही उठाना पड़ गया, खुद के साथ अन्य भी धरे गए, वह इतने सदमे में आ गए की फेयरवेल यानि विदाई पार्टी के खर्च पर ही सवाल उठा बैठे।

कन्नी काट रहे अफसर

किस्सा कुर्सी का हो और तार राजनीति से जुड़े हो तो फिर हर कोई कन्नी काटता है। यूआईटी में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने से अफसर भी परेशान है, निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से संवेदकों की हालत तो बेरोजगार जैसी बनी हुई है। चर्चा है कि चेयरमैन की नियुक्ति जल्द होने और अगले डेढ़ साल तक उनका राज होने से यूआईटी खुद नई योजना पर काम करने से कतरा रही है, आला अधिकारी भी उड़ता तीर लेने के मूड में नही है, स्थिति अभी वेट एंड वॉच की बनी हुई है। ऐसे हालात में फाइलों के ढेर कलक्ट्रेट तक बढ़ते जा रहे है।

फाइल ही बन गई फुटबाल

पल्ला झाडऩे की फितरत आ जाए तो यह कहा जा सकता है कि जनाब का काम करने का ही मूड नहीं है, चाहे काम छोटा ही हो। मामला गंभीर हो और पेचीदा हो जाए तो स्वाभाविक है कि जिम्मेदार को मनाही करने का मानस ही त्याग देना चाहिए, लेकिन मूक बधिर युवती से गैंगरेप के मामले में तो जिले में पल्ला झाडऩे की ही फिकरत सामने आई, घटनाक्रम की फाइल ही दो जिलों के बीच फुटबॉल बन कर रह गई, ऐसे हालात क्यूं बनें इसको लेकर दोनों जिलों में खासी चर्चा है, इस मामले में अब चर्चा यह है कि अनुसंधान में नए तथ्य सामने आए, आरोपी व घटना स्थल की पहचान हुई तो जिस अनुसंधान से हमारे खाकी जी हाथ खिंच रहे थे, उन्हें खींचे हाथ को वापस ससम्मान आगे ही बढ़ाना पड़ा। This is the inside story of Bhilwara

नहीं मान रहे वह आदेश

शहर में जमीनों के भाव आसान छू रहे, जंगल आबादी में तब्दील हो रहे है और खेत में कॉलोनियां नजर आ रही है, यानिकि शहर में प्रोपर्टी के नाम पर जमीन का धंधा फल फूल रहा है, सालों पर आम नजर आने वाले इस धंधे के जरिए अब खास बन गए है, उनके रसूखात आला अफसर से लेकर बड़े नेता तक जुड़े हुए है। संभवत यहीं कारण है कि कोर्ट के आदेश की पालना तक अब ऐसे रसूखदारों के दबदबे के चलते नहीं हो पा रही है। चर्चा है कि चित्तौड़ रोड पर कभी कॉटर्न के जरिए कपड़े बुनने वाली मिल बिकी तो यहां अब कॉलोनी का अस्तित्व नजर आने लगा है, नियम विरूद्ध तरीके से निर्माण होने लगा तो कोर्ट ने यथा स्थिति के आदेश दे दिए, एसओजी की अनुसंधान की नजरें भी इसी जमीन पर टिकी है। चर्चा खास यह है कि कोर्ट के आदेश की पालना अभी भी नहीं हो रही है। इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण, करोड़ों की जमीन, निकाय अफसरों की चुप्पी के ही कारण चौराहों व प्रोपर्टी बाजार में गिनाए जा रहे है। This is the inside story of Bhilwara

