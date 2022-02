inside story of Bhilwara यह है भीलवाड़ा की अंदर की बात...

inside story of Bhilwara... यह चंबल का पानी है साहेब... भीलवाड़ा। चंबल के पानी को लेकर भी इन दिनों सवाल उठने लगे है, कोटा शहर ने इसी चंबल के पानी से विकास की गंगा बहाई है, लेकिन चंबल के पानी को लेकर हमारे यहां कई दूजा मतलब निकालने से भी नहीं चूक रहे हैं। वह चंबल से जुड़े पुराने इतिहास में डूबकी मार रहे हैं। यही दूसरा पहलु इन दिनों वस्त्रनगरी में लोगों की जुबान पर चढ़ा है। शहर एवं जिले में चंबल का पानी शहर से लेकर अब ग्रामीण धरा तक लोगों की प्यास बुझा रहा है

भीलवाड़ा Published: February 07, 2022 10:32:24 am



नरेन्द्र वर्मा की रिपोर्ट This is the inside story of Bhilwara... यह चंबल का पानी है साहेब...

भीलवाड़ा। चंबल के पानी को लेकर भी इन दिनों सवाल उठने लगे है, कोटा शहर ने इसी चंबल के पानी से विकास की गंगा बहाई है, लेकिन चंबल के पानी को लेकर हमारे यहां कई दूजा मतलब निकालने से भी नहीं चूक रहे हैं। वह चंबल से जुड़े पुराने इतिहास में डूबकी मार रहे हैं। यही दूसरा पहलु इन दिनों वस्त्रनगरी में लोगों की जुबान पर चढ़ा है। शहर एवं जिले में चंबल का पानी शहर से लेकर अब ग्रामीण धरा तक लोगों की प्यास बुझा रहा है। पेयजल संकट से जुझे रहे जिले के लिए यह पानी सुखदायनी भी बना है। लेकिन जिस प्रकार से शहर एवं जिले में संगीन अपराध बढ़ रहे है वह चिंताजनक है। तीन सिपाहियों की हत्या, गैंग रेप, फायरिंग, महिला थानेदार के साथ दुष्कर्म, घूसखोरी, लूट आदि घटनाएं हाल ही में घटित हुई है। कहने वाले तो यह भी कहने से नहीं चूक रहे है कि शहर में अब चंबल का पानी आ गया है, असर तो आना ही है।

This is the inside story of Bhilwara

कैसे कहे एक साल बेमिसाल

एक साल बेमिसाल, यह कहने में दम चाहिए, लेकिन यह दम शहर से लेकर कस्बों की नगरीय निकाय में नजर नहीं आ रहा है। मतदाता अभी भी ठगे महसूस कर रहे हैं। उन्हें आज भी जिन्हें एक साल पहले जिताया था, उनके दर्शन का इंतजार है। उनकी पीड़ा है कि उन्होंने इतना भरोसा कर लिया था कि पार्टी का लेबल नहीं होने के बावजूद उनकी ताकत बन गए और जीता लाए, लेकिन वह अब बदल गए है। हां, यह जरूर तय है कि विकास हुआ है, इसका असर चाहे वार्ड में देखने को नजर नहीं आएगा, लेकिन विकास की झलक जरूर बाहर नजर आ रही है। अब वह कारों में घूमते है, बड़े सौदों की बात करते है, उनका डंका अधिकारियों में बजता है, उनके नामों की चर्चा रहती है, उनका रहन सहन बदल गया है, पुराने मकान की मरम्मत होने लगी है, कईयों ने तो नए की नींव भी रख दी है। । चर्चा खास यह है कि शहर का एक बड़ा तबका ऐसे विकास से नाखुश है, कई तो वार्डों का सर्वे करने और अपने जनप्रतिनिधियों के कार्य का मूल्यांकन करने के साथ ही आयकर विभाग की मदद लेने की सलाह देने से भी नहीं चूके है।

कुर्सी पर नहीं टिकते डीओ

खाकी जी का पुलिस थानों में चस्पा आमजन में विश्वास व अपराधियों में भय का स्लोगन आज तक समझ में नहीं आया है। थानों में हेल्प डेस्क है, लेकिन डेस्क को हेल्प का इंतजार है। डीओ कुर्सी पर नहीं टिकते है, बिना फीती के जवान ही अधिकांश मौकों पर थानों मे बजने वाले फोन को शांत करते है, त्वरित न्याय व सुनवाई की आस में घंटी घनघनाने वालों को भी अधिकांश मौकों पर रौबदार व सवालों से भरी आवाज से ही पाला पड़ता है। शहर के गिनती के थानों में जरूर शांत आवाज सुनाई दे जाती है, जबकि ग्रामीण थानों में तो फोन कोई उठा ले वह ही बड़ी बात है। चर्चा है कि अब हर किसी के पास तो थाने में तैनात जवानों व जवाबदेही अधिकारियों के नंबर तो होते है नहीं और ना ही उनका मिलना जुलना होता है, ऐसे में आम जनता क्या करे।

एमजी में आर्थोपेडिक हब की आस

आर्थोपेडिक हब के रूप में जिले की पहचान प्रदेश में ही नहीं देश के कोने तक में है, आस पड़ोस के जिलों में अस्थिरोग से पीडि़त लोग उपचार के लिए वस्त्रनगरी की ही राह पकड़ते है, लेकिन अधिकांश पीडि़त निजी होस्पिटल की ही शरण लेते है। चर्चा है कि जिले का सबसे बड़ा एमजी होस्पिटल ही किसी जमाने में आर्थोपेडिक हब का बड़ा हिस्सा था, लेकिन यहां के हालात आज बदले हुए है, होस्पिटल के अस्थि विभाग में कई पद खाली है, आधुनिक उपकरण का संकट है, इतना ही नहीं यहां फिजियोथैरेपी के सभी तीन पद खाली है, ऐसे में सामान्य रोगियों को निजी चिकित्सालय की ही शरण लेनी पड़ रही है, वह भी जेब ढीली करके।

खाकी जी के सामने यह कैसा संकट

इधर मौत, उधर खाई, जब संकट आता है और बचाव की उम्मीद क्षणिक नजर आती है तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है। यह हालत अभी जिला पुलिस के है। महिला थानेदार के यौन शोषण का मामला उछला और ब्यूराके्रसी के साथ ही राजनीतिक गलियारे में छाया तो खलबली मच गई । इसी मामले में उच्चस्तरीय अधिकारियों ने जब से यह संकेत दिए कि मामले में पीडि़ता पलटी तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही संभव है, यदि पीडि़ता का आरोप सही है तो आरोपित को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यह संकेत मिलने के बाद जिले का आला अधिकारी सकते में है। चर्चा है कि समूचे मामले में

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें