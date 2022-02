यह है भीलवाड़ा की अंदर की बात

This is the inside story of Bhilwara यह दाग तो नहीं छुटेंगे, चाहे दाग को कितना ही रगड़ कर सफेद कर देना का दावा किया जाता रहा हो, लेकिन दाग तो दाग ही रहेगा, इन्ही पुराने दागों से नगर विकास न्यास के अधिकारी, ठेकेदार से लेकर जनता तक परेशान है।

भीलवाड़ा Published: February 22, 2022 10:52:57 am

This is the inside story of Bhilwara नरेन्द्र वर्मा, भीलवाड़ा। यह दाग तो नहीं छुटेंगे, चाहे दाग को कितना ही रगड़ कर सफेद कर देना का दावा किया जाता रहा हो, लेकिन दाग तो दाग ही रहेगा, इन्ही पुराने दागों से नगर विकास न्यास के अधिकारी, ठेकेदार से लेकर जनता तक परेशान है।

This is the inside story of Bhilwara

गत छह माह में न्यास में भले ही सब कुछ अच्छा चलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नए जिला हॉकम को भी संभवत न्यास के पुराने दाग का कुछ ज्यादा ही फीड बेक मिला। यही कारण है कि न्यास के करोड़ों के बकाया बिलों के भुगतान की फाइलों का ढेर कलक्ट्रेट में लगा हुआ है। दूध से जले होने से छाछ को भी फूंक कर पीने के हालात बने होने से फाइलों में लाल घोले ही अभी तक अधिक नजर आ रहे है। इतना ही नहीं बिना होम वर्क किए पहुंचने पर अधिकारी को डांट फटकार मिल रही है, आवेश में फाइलें उछाली जा रही है। चर्चा है कि यदि न्यास में व्यवस्थाएं बदली है और हालात बदले है, सुधार नजर आया है तो पुराने दागों को भूला देना ही चाहिए, नहीं भूले जाते है तो फिर कोई ऐसा काम होना चाहिए कि जनता भी याद रखे और जो कुछ कर गए हैं, उन्हें भी सबक मिलें । अन्यथा आला से लेकर कई अधिकारी बदल जाए। जांचे बैठने, रिपोर्ट आने और फाइलों के बस्ते बंधने के अलावा कुछ नहीं होने वाला।

जनता से ही दूर है यह नुमाइंदे

बनेड़ा का अपना इतिहास रहा है, यहां से जिले को औद्योगिक घराने, राजा,महाराज व सांसद मिले है, दुर्ग पर दिग्गज फिल्मकारों ने समा बांधा है, लेकिन यहां की अफसरशाही व्यवस्था, जनता से कोसो दूर है। उपखंड से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी सरकारी चारदीवारी में ही अधिक घिरा रहना पसंद करते है। उनके मोबाइल भी उनके लिए उठते है, जिन खासों के नम्बर उसमें फीड है, अन्यथा आमजन कितना ही पीडि़त हो, घंटी घनघनाएगा और उनकी चौखट खटखटाएगा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। चर्चा है कि लम्बे समय से जमे होने एवं सरकार तक उनकी सीधी पहुंचे होने से जनता की बजाए बड़े नेता व आला अधिकारियों को ही वह जनता माने हुए है। This is the inside story of Bhilwara

यह कैसी खेल भावना

खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए, जिले को बड़े आयोजन की मेजबानी करने का मौका मिलता है तो दायित्व बनता है कि सब एकजुट हो उसकी सफलता के लिए जुट जाए, लेकिन लगता है खेलों में भी राजनीति करवट लेने लगी है। चर्चा है कि देश के प्रतिष्ठित फेडरेशन कप की मेजबानी राजस्थान को वॉलीबॉल के इतिहास में दूसरी बार मिली है, राजस्थान व जिला संघ बड़े आयोजन के लिए प्रशासन व जनसहभागिता की मदद से तैयारी में जुटा है, लेकिन यहां खास चर्चा यह है कि इसी आयोजन की तिथि के दौरान एक अन्य खेल संघ दूसरा बड़े खेल का आयोजन की तैयारी में जुट गया है। अचानक दूसरे बड़े टूर्नामेंट होने एवं उसी तिथि के आसपास होने से फेडरेशन कप के आयोजक परेशान है। लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन, राजनेताओं व प्रबृद्ध जनों ने मजबूती से आयोजन की जिम्मेदारी ली है, उसे यह माना जा सकता हैै कि अब खेल में राजनीति नहीं हो सकेगी। This is the inside story of Bhilwara

हर कोई बोला होली कब आएगी

होली कब है, डांडा कब रोपा जाएगा। इस पर मनन व चिंतन हाल ही किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर नहीं हुआ है। यह सब कुछ जाना गया, जिले के नए हॉकम के सरकारी आवास में गृह प्रवेश को लेकर। होली का डांडा रोपने में कुछ ही घंटों का समय शेष होने की जानकारी सामने आई सब कुछ आनन फानन में होने लगा, कई शुभ मुहुर्त ना बीत जाए, ऐसे में कई दिनों का काम में चंद घंटे में निपटाने की मशक्कत हुई। लेकिन यहां भी न्यास का ही पगा फेरा ही काम आया, डांडा रोंपने से पहले ही सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। चर्चा है कि मुहुर्त अच्छा हो, लेकिन काम का बोझा उठाने वाला ही कोई नहीं हो तो ऐसे में दाग भी अच्छे लगते है।

एमजी में उत्तराधिकारी की तलाश

कोरोना संकट काल में उभरे भीलवाड़ा मॉडल के लिए श्रेय की लंबी सूची है, बेशक सभी विभागों ने अच्छा कार्य किया है, निश्चित रूप में इसके लिए बधाई के सभी हकदार है, लेकिन दिल से काम करना और अपने आप को समर्पित कर देने का भाव की बात करे तो कुछेक नाम ही सामने आते है, इनमें एमजीएच के आला अधिकारी भी शामिल है, कोरोना की पहली व दूसरी संकट की घड़ी में जब पीडि़त भगवान को याद करते हुए डॉक्टरों को गॉड मानते हुए पूज रहे थे, उस वक्त इस गौड ने भी अपनी जिम्मेदारी कई रातों जाग कर निभाई। चर्चा है कि अब एमजीएच में नए उत्तराधिकारी पर सभी की नजर गढ़ी हुई है। इनमें एक नाम खास चर्चा में है। कहा जा रहा है कि आगामी उत्तराधिकारी वह हो सकते है। क्यूंकि मेडिकल कॉलेज से उनका तबादला अभी तक नहीं हुआ है, वह तो अभी प्रतिनियुक्ति पर जिले से बाहर है और वापसी की राह तक रहे है। This is the inside story of Bhilwara

माांग रहे है कई सवाल, जवाब

महिला थानेदार की एक रिपोर्ट पर जिले की राजनीति से लेकर प्रदेश की सियासत में मचा बवाल और पुलिस के दो आला अधिकारी पर गिरी गाज का हल्ला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीडि़ता चाहे रिपोर्ट में लगाए आरोपों से कोर्ट से लेकर पुलिस बयान में मुकर गई है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद हुई बड़ी कार्रवाई से दो आला अफसर पर निलंबन का दाग जरूर लग गया है, अनुसंधान अधिकारी बदल गया और अभी भी संबंधित थाना भी संदेह के घेरे में है। चर्चा है कि पर्दे के पीछे की कहानी चाह कुछ भी रही हो, लेकिन किसी पर दाग लगना और लगाना ठीक नहीं है।

This is the inside story of Bhilwara

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें