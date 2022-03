inside story of Bhilwara यह है भीलवाड़ा की अंदर की बात

inside story of Bhilwara टीम के बीच रौब एवं रूतबा उतना ही होना चाहिए, जितना की सम्मान मिल सके। टीम भी अनुशासित हो कर आदेश की पालना कर सके। लेकिन खाकी जी में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। मुखिया का रूख भले ही सख्त है, लेकिन उनकी नरमी की कायल पूरी फोर्स है, इसके विपरीत निचले स्तर के अधिकारी की सख्ती एवं आपा खो देने की प्रवृत्ति से उनकी टीम ही परेशान है।

inside story of Bhilwara नरेन्द्र वर्मा ..भीलवाड़ा । टीम के बीच रौब एवं रूतबा उतना ही होना चाहिए, जितना की सम्मान मिल सके। टीम भी अनुशासित हो कर आदेश की पालना कर सके। लेकिन खाकी जी में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। मुखिया का रूख भले ही सख्त है, लेकिन उनकी नरमी की कायल पूरी फोर्स है, इसके विपरीत निचले स्तर के अधिकारी की सख्ती एवं आपा खो देने की प्रवृत्ति से उनकी टीम ही परेशान है। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर एक माह में ऐसे मौके भी आए, जब कई अधिकारियों के संयम एवं धैर्य की परीक्षा भी हो गई, लेकिन यह बड़े अधिकारी बैचेन ही दिखे, उनकी टीम इस बात को लेकर ही आशंकित रही कि कही उन्हें वे सबके सामने हड़का ना दे। सख्ती जरूरी है, लेकिन संवेदनशील मामलों के दौरान संयम रखने की जरूरत ज्यादा है।

