This is the inside story of Bhilwara यह है भीलवाड़ा की अंदर की बात

This is the inside story of Bhilwaraकानून एवं शांति व्यवस्था एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने की कड़ी परीक्षा का दौर जिले में अभी थमा नहीं है। कब परीक्षा की घड़ी आ जाए, यह जानने एवं समझने के लिए भी जिम्मेदार अफसरों को कई बार प्री परीक्षा के एक दौर से गुजरना पड़ जाता है। इसमें यदि चूक हुई तो उसका नतीजा भी कई मौकों पर भुगतना भी पड़ता है।

भीलवाड़ा Published: April 27, 2022 04:10:37 pm



भीलवाड़ा। कानून एवं शांति व्यवस्था एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने की कड़ी परीक्षा का दौर जिले में अभी थमा नहीं है। कब परीक्षा की घड़ी आ जाए, यह जानने एवं समझने के लिए भी जिम्मेदार अफसरों को कई बार प्री परीक्षा के एक दौर से गुजरना पड़ जाता है। इसमें यदि चूक हुई तो उसका नतीजा भी कई मौकों पर भुगतना भी पड़ता है। ऐसा ही गत माह पालड़ी में हुआ, जनभावना को समय रहते अधिकारी समझ ही नहीं पाए, स्थिति से निपटने के लिए हलके बल प्रयोग की नौबत आ गई। तनाव के बादल छाए तो वरिष्ठ अफसरों की ही सुझबुझ यहां काम आई, लेकिन इस दौरान हुए उपद्रव से तहसील के आला अधिकारी को कंधे पर गंभीर चोट झेलनी पड़ गई, स्थिति बनी की ऑपरेशन तक की नौबत आ गई। दर्द से उन्हें अभी तक निजात नहीं मिली है।

कार्यकर्ता खुश, नेताजी-घर से निकले तो सही विधानसभा चुनाव में हालांकि डेढ़ साल से अधिक का समय है। बावजूद इसके प्रदेश व जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंंत्रियों ने जिलों की सार संभाल शुरू कर दी है। हाल ही गठित आयोग के अध्यक्षों के सरकारी वाहन भी दौडऩे लगे है। जिले में सियासी गरमाहट अधिक है। राज्य सरकार के दो नुमाइंदे हैं। मंत्रियों व अध्यक्षों की आवाजाही ने सरकारी अफसरों को अधिक व्यस्त कर दिया। चर्चा है कि राज्य सरकार ने जनता को समझने एवं राहत की नीति पर पूरा जोर लगा रखा है। यह नीति कहा तक सफल हो रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु सत्ता संगठन के कर्मठ नेता व कार्यकर्ता इससे बेहद खुश है कि साढ़े तीन साल बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता व जनप्रतिनिधि आखिर जागे तो सही। कुर्सी ही रहती खाली, किसे बताए पीड़ा अफसर व कर्मचारी राजकीय अतिथियों की सेवा चाकरी में व्यस्त हैं। पहले कानून एवं शांति व्यवस्था एवं अब आला जनप्रतिनिधियों के दौरे से कुर्सी के बजाए फील्ड में अधिक दिखते हैं। इन सबसे फुर्सत मिल भी जाती है तो अधिकांश मौकों पर कुर्सी खाली रहती है। जनता को फिर यही जवाब मिलता है कि साहेब तो वीसी या बैठक में है। ऐसे में आमजन किसे पीड़ा बताए और कौन समस्या का समाधान करे, यह बताने वाला कोई नहीं है। यह नहीं उखड़ने वाले अंगद के पांव

अंगद के पांव के शब्दार्थ का सरकारी शब्दों में मतलब जानने की कोशिश करे तो जानकार यही बता पाएंगे की एक ही स्थानों पर सालों से जमे व्यक्ति का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जिले के राजस्व महकमे में तो अधिकांश पटवारी एवं गिरदावर अंगद के पांव ही बने हुए है। यहां हालात यह है कि राजनीति में वजूद रखने वाले पटवारी व गिरदावर तो एक ही क्षेत्र में सालों से टिके हुए है। इनमें राजनेताओं के कई खास तो मलाईदार इलाकों में ही लम्बे समय से काबिज है। चर्चा तो यह है कि शिकायतें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इनका दबदबा नगर विकास न्यास की पेराफेरी एवं मुख्य योजना क्षेत्र में इतना है कि बेशकीमती जमीनों का नाप उनके कब्जे में ही है।

जब सब कुछ मुफ्त में हो तो निश्चित रूप से बहती गंगा में हाथ धोने का मौका कोई भी नहीं छोड़ता है। प्रदेश में सरकारी चिकित्सालयों में सभी प्रकार की चिकित्सा जांच की सुविधाएं लागू होने के बाद हो भी कुछ ऐसा ही रहा है, यहां शहर में भी कई जागरूक लोग एक कदम बढ़ा कर ही चल रहे है, वह इलाज तो निजी चिकित्सालयों में करवा रहे हैं, लेकिन जांच के लिए एमजीएच में आ रहे है। इससे कई चिकित्सकों की परेशानी बढ़ गई है, खास कर एक्सरे,सोनोग्राफी समेत अन्य जांच कराने वालों की संख्या तो तेजी से बढ़ी है। सरकार ने एक माह का ड्राई रन यानि विशेष जांचों को भी शामिल करने की घोषणा की तो सिटी स्कैन व एमआरआई के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ गई, लेकिन इसका भी तोड़ कई चिकित्सकों ने निकाल लिया है। चर्चा है कि जांचों के लिए भी कमेटियों का गठन कर देने से एमआरआई जैसी जांच पर तो ब्रेक ही लग गया है, वहीं अन्य बड़ी जांचों का भी ग्राफ नीचे आ गया है।

