inside story of Bhilwara यह है भीलवाड़ा की अंदर की बात

This is the inside story of Bhilwara सालों से जमे है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी कला होगी, जिसमें माहिर होंगे। उसी के बूते वह भी कलाकारी दिखा रहे होंगे। कर्मचारियों को लेकर तो अंगद के पांव होने की ढेरों शिकायतें हैं लेकिन शिक्षा विभाग का अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भी सुर्खियों में है। इन अधिकारी के खिलाफ जयपुर सेवादल के वरिष्ठ नेता की यहां सालों से जमे होने के साथ ही कई शिकायतें हैं।

भीलवाड़ा Published: May 04, 2022 11:09:57 am

नरेन्द्र वर्मा. भीलवाड़ा। आवासन में भी नहीं सेवा भाव करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा, बड़े बुजुर्ग यही कहते आए हैं, लेकिन जमाना बदल गया। तय है कि सोच भी बदली ही होगी, कई मायने में ऐसा हो भी रहा है, परन्तु सेवा अब कोई नहीं करना चाहता है। मेवा खाने में भी कोई पीछा नहीं रहना चाहता है। जन सेवा से जुड़े राजस्थान आवासन मण्डल में निजी ऑपरेटर ने भी यह भाव दिखाया, लेकिन जनता ने विश्वास किया तो उसका ईमान डोल गया। जनाब ने ऑनलाइन रुपया जमा कराने में आवंटियों के सामने बैंक खाते नहीं होने की कमी आडे आई तो दरियादिली दिखाई। उनसे नकदी लेकर अपने खाते में रुपए जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन विभाग के कर्मी ने यह खेल पकड़ लिया। हिसाब मिला तो आवंटियों की रकम विभाग के बजाए ऑपरेटर के खाते में ही जाते नजर आई। बड़ा घपला होता इससे पहले ही समूचा मामले के खुलासे से विभाग नेे राहत महसूस की। आवंटियों को भनक लगी और उनका गुस्सा बढ़ता, इससे पहले ही राशि सुरक्षित होने एवं ऑपरेटर के कम्प्यूटर आदि जब्त करने का दावा कर शांत कर दिया। चर्चा है कि विभाग के ही आला अधिकारी के पहले एसीबी के ट्रेप होने और फिर उसी सीट पर काबिज होने से ऐसे घपले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। This is the inside story of Bhilwara

ये चिकित्सक भूल गए सेवा कोरोना काल में यह अहसास हर किसी को हुआ कि चिकित्सक भगवान से कम नहीं है। कई नई जिन्दगी मिलने से चिकित्सकों को भगवान मानते पूरा सम्मान देने में पीछे भी नहीं हटे हैं। विकट समय में कनिष्ठ से लेकर कई सीनियर चिकित्सक एमजीएच में कई रात जागे और घरों भी नहीं गए। उसकी मिसाल अभी भी दी जा रही है, लेकिन कुछ चिकित्सकों की कार्यशैली को लेकर फुसफुसाहट है कि वे सेवा भाव से भटक रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर या आसपास मेडिकल स्टोरों पर दुकानें जमने लगी है। कई हॉस्पिटल समय में भी यहीं जमे रहते हैं। सरकारी सुविधा दिलवाने एवं जांच करवाने का काम करने लगे हैं। चर्चा है कि कड़े सरकारी कानून होने के बावजूद उन्हें कोई डर नहीं है। उनकी कलम सरकारी पर्ची से अधिक प्राइवेट पर्ची पर अधिक चल रही है। जयपुर से शिकायतें, फिर भी कोई गंभीर नहीं सालों से जमे है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी कला होगी, जिसमें माहिर होंगे। उसी के बूते वह भी कलाकारी दिखा रहे होंगे। कर्मचारियों को लेकर तो अंगद के पांव होने की ढेरों शिकायतें हैं लेकिन शिक्षा विभाग का अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भी सुर्खियों में है। इन अधिकारी के खिलाफ जयपुर सेवादल के वरिष्ठ नेता की यहां सालों से जमे होने के साथ ही कई शिकायतें हैं। वह सीएम व शिक्षा मंत्री को भी शिकायतें कर चुके हैं। सीएम हाउस व मंत्रालयों ने भी तलब कर लिया, लेकिन शिक्षा विभाग के स्थानीय आला अधिकारी भी कार्रवाई नहीं करने का मानस बना चुके हैं। यही कारण है कि जांच के आदेश ही इधर से उधर डोल रहे है। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती हो रही है। प्रभारी मंत्री की राह पर ब्रेक गहलोत केबिनेट में प्रतिनिधित्व मिला है तो जिले का कद स्वाभाविक रूप से बढ़ना ही है। यह कद बढ़ा तो केबिनेट के अन्य मंत्रियों ने भी नजरें जिले पर गढ़ा दी। आयोग के अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे। वह भी किसी ने किसी बहाने जिले में कद बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन इसी बढ़ते कद ने जिले के प्रभारी मंत्री की आवाजाही पर ही ब्रेक लगा दिया है। सरकार ने जिला प्रभारी मंत्रियों को प्रत्येक माह जिले का दौरा करने की अहम जिम्मेदारी दे रखी है। इसके बावजूद जिले के प्रभारी मंत्री राज्य सरकार के तीन साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समारोह के बाद जिले के लिए समय निकाल नहीं पाए है। चर्चा है कि जिले को अब राजस्व मंत्री व राज्य बीज आयोग अध्यक्ष का संरक्षण मिल चुका है तो ऐसे में जिला प्रभारी मंत्री का वजूद यहां कोई मायने नहीं रखता है।

नरेन्द्र वर्मा पढ़ना जारी रखे

