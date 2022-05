inside story of Bhilwara यह है भीलवाड़ा की अंदर की बात

भीलवाड़ा Published: May 16, 2022 01:24:20 pm

कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में भीलवाड़ा जिले के दो वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल होने का मौका मिला। एक को राष्ट्रीय सचिव तो दूसरे को उदयपुर जिले का प्रभारी होने के नाते यह मौका मिला, लेकिन दोनों ही वहां व्यवस्थाओं को संभालने में लगे रहे। खास बात यह है कि दोनों ने ही मेहमाननवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों राष्ट्रीय नेताओं से अपने सम्बन्ध भुनाने में व्यस्त रहे। एक जने तो गांधी परिवार के आसपास ही मौजूह रहे।

अब संगठन प्रभारी जी का इंतजार एक और एक दो होते है, लेकिन जिले की राजनीति के लिए यह आंकडा ग्यारह का साबित हो रहा है। कांग्रेस के खेमे में यह आंकड़ा प्रभारी मंत्री जी के लिए तो भारी साबित हो ही रहा हैं, संगठन के जिला प्रभारी के लिए भी यह आंकडा भारी पडऩे लगा है। वे भी लंबे समय से जिले के लिए समय नहीं निकाल पा रहे है। जिले में नहीं आने के पीछे वे कंधे की तकलीफ को कारण बता रहे है, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ उनके लिए संगठन में कई धड़े होना बताया जा रहा है। अब दमदार की जरूरत शहर में बिगड़ती शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे है। इन मामलों में कई अफ सरों की कार्य शैली संदेह के घेरे में है। हाल ही में न्यायिक अभिरक्षा में दुष्कर्म के आरोपी की मौत की जांच ठंडे बस्ते में जाने के बाद शास्त्रीनगर में युवक की हत्या कांड में कुछ दोषियों को बचाने के आरोप पुलिस पर लगा है। बवाल मचा तो टाइगर ने वरिष्ठ अफसर को जांच सौंप दी, लेकिन घटनाओं में आरोपियों को बचाने व अफ सरों के तेवर मौजूदा हालात में चिंताजनक है। अब जिले में कानून व्यवस्था के लिए दमदार अफसर की मांग उठने लगी है। नहीं बुलाया तो बुरा मान गए सरकारी स्कूलों के आयोजन भी राजनीति का अखाड़ा बनने लगे हैं। जिले में अधिकांश स्कूलों में कार्यक्रमों में सत्ता पक्ष के नेता ही नजर आ रहे है, यह बात अब विपक्षी संगठन के नेताओं को नागवार लग रही है। सांगवा स्कूल के भवन लोकार्पण कार्यक्र म मेंं क्षेत्र के ही प्रधान जी को नहीं बुलाने की गलती संस्था प्रधान कर बैठे। इससे नाराज महिला प्रधान ने यह बात गांठ बांध ली। उन्होंने इस बारे में सरकार के साथ गर्वनर को भी शिकायत कर दी। मामला ऊपर तक गई तो जांच बैठ गई। अब संस्था प्रधान अपने बचाव में इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। धरना- प्रदर्शन से नहीं चलेगा काम विधानसभा चुनाव में अभी देरी है, लेकिन नेता जी जागने लगे है। सेवा भाव उबाल मारने लगा है। यह सेवा भाव रक्तदान के रूप में ज्यादा नजर आ रहा है। कांग्रेस में सेवा प्रकल्प में रक्तदान का भाव शुमार है। संभवत यहीं कारण है कि शहर में राजस्व मंत्री ने बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया तो बिजौलियां में इससे बड़ा रक्तदान शिविर पूर्व विधायक ने आयोजित कर अपना सेवा भाव दिखा दिया। सेवा भाव की इसी होड़ की कई तरह की चर्चा होने लगी है। अब भाजपा के ही कई वरिष्ठ कहने लगे है कि वे तो बैठकों, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन में ही उलझे हुए हैं। - नरेन्द्र वर्मा पढ़ना जारी रखे

