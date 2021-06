यह है पत्थरों का गांव कांस्या

This is the village of stones, Bronsa at bhilwara अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा भीलवाड़ा जिले से 90 किलोमीटर दूर बिजौलियां क्षेत्रस्थित कांस्या गांव की कुल आबादी 2500 के करीब है। देश में यह गांव कांस्या खान के नाम से प्रसिद्ध है । यहां से निकलने वाला पत्थर यानि सैंड स्टोन राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश सहित पूरे भारत व विदेशों में भी निर्यात होता हैं।