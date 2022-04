sugarcane is no longer easy यह गन्ना अब पीना नहीं आसान, जानिए क्यूं

This sugarcane is no longer easy to drink, know why भीषण गर्मी में तन को ठंडक देने के लिए फायदेमंद गन्ने पर इस बार महंगाई का रस चढ़ गया है। ऐसे में नींबू व गन्ने की कीमतों के साथ ही पेट्रोल व डीजल के उछले भाव गन्ना जूस के ग्राहकों के पसीने छुड़ा रहे हंै।

भीलवाड़ा। भीषण गर्मी में तन को ठंडक देने के लिए फायदेमंद गन्ने पर इस बार महंगाई का रस चढ़ गया है। ऐसे में नींबू व गन्ने की कीमतों के साथ ही पेट्रोल व डीजल के उछले भाव गन्ना जूस के ग्राहकों के पसीने छुड़ा रहे हंै। This sugarcane is no longer easy to drink, know why

कोरोना संकट से गत दो साल की गर्मी लॉक डॉउन में ही लॉक रही। इससे कारोबार में कईयों को बड़ा नुकसान हुआ। जूस कारोबार भी इससे अछूता नहीं रहा। इसमें भी गन्ना व्यापारियों व गन्ने की चरखियां चलाने वाले लोगों के सामने तो रोजी रोटी का संकट बना रहा। कोरोना के बादल छंटे तो इस बार अच्छी कमाई की आस बंधी है, लेकिन महंगाई की मार से गन्ने की कीमतें भी दुगनी हो गई है। शहर में करीब १५० से अधिक गन्ना चरखी संचालकों ने प्रति गिलास की दर पन्द्रह से बीस रुपए कर देने से उनकी कमाई का ग्राफ नीचे गिरा है।

नींबू व बर्फ भी हुए महंगे

जूस संचालक कैलाश सुवालका हलेड बताते है कि गन्ने के भावों में इस बार डेढ़ गुना तेजी चल रही है। नीम्बू व बर्फ के भाव भी आसमान छू रहे है। इस कारण गन्ने के रस की गिलास की साइज छोटी कर दी गई है। गन्ने की प्रति गिलास 15 से 20 रुपये में बिक रही है। बढ़ती कीमतों ने गन्ने के रस की मिठास को फीका कर दिया है।

1200 रुपए क्विंटल तक भाव गन्ना के थोक विक्रेता रामप्रसाद प्रजापत ने बताया कि इस बार पशुओं के चारे के संकट के हालात बने हुए है। पशु पालक चारे की जगह पशुओं इस बार गन्ना खिला रहे है, गन्ने की फसल कम होने एवं मांग बढ़ जाने से गन्ने की कीमतें दुगनी तक हो गई है। चितौडग़ढ़ जिले से हर साल आने वाला गन्ना इस बार सीजन के शुरू में ही खत्म हो गया है। अब महाराष्ट्र के नासिक व पुणे के गांवों से गन्ना मंगवाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल के भावों में बेतहाशा वृद्धि के कारण भाड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। हर बार 800 रुपए क्विंटल का गन्ना इस बार 1200 रुपये तक मिल रहा है।

