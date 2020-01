जिन्होंने सरपंच के लिए नामांकन भरे वे नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

भीलवाड़ा।

Lottery will come out again ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की गाइडलाइन के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को लॉटरी कार्यक्रम जारी किया। मांडल, सुवाणा, हुरड़ा, आसींद व बदनोर पंचायत समितियों में सरपंच पदों की लॉटरी ३ व ४ फरवरी को निकाली जाएगी। मांडल की सभी पंचायतों में पहले भरे जा चुके नामांकन पत्र निर्वाचन विभाग में सीलबंद रहेंगे। मांडल में नई पंचायतों के ९८ वार्ड पंचों की लॉटरी ३ फरवरी को निकलेगी। Lottery will come out again १४ पंचायत समितियों में प्रधान व सदस्यों एवं सुवाणा में नई बनी स्वरूपगंज व गुरवाड़ी पंचायत के २२ वार्डो की लॉटरी ४ फरवरी को निकाली जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए पूर्व में किए गए आरक्षण के प्रभावित होने से प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, पंचायतों में लॉटरी निकाली जाएगी।

३ को यहां लॉटरी

- कलक्ट्रेट के कमरा नंबर एक न्यायालय कक्ष में हुरडा की 23 पंचायतों की सरंपच लॉटरी।

- उपखण्ड न्यायालय कक्ष में बदनोर की 19 पंचायतों के सरपंचों की लॉटरी।

- कलक्ट्रेट कार्यालय निर्वाचन अनुभाग कमरा नंम्बर 127 में मांडल की 25 पंचायतों में सरपंचों व 98 पंचों की लॉटरी।

- कलक्टे्रट सभाभवन में आसीन्द की 29 पंचायतों के सरपंचों की लाटरी सुबह 11.30 बजे निकालेगी।

४ को यहां लॉटरी

- आसीन्द, बदनोर, हुरड़ा पंचायत समिति एवं प्रधान के लिए कलक्टर कार्यालय के सभा भवन में लॉटरी निकलेगी।

- सुवाणा की नवसृजित स्वरुपगंज व गुवारड़ी पंचायत के 22 वार्डो की लॉटरी उपखण्ड कार्यालय के न्यायालय कक्ष में सुबह 11.30 बजे निकाली जाएगी।

------------

बदलेंगे चेहरे

मांडल क्षेत्र में पंचायतों में नामवापसी की प्रक्रिया हो चुकी। उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया था। अब दोबारा लॉटरी से सीटें बदलेगी तो उम्मीदवार भी बदल जाएंगे।