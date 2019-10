हजारों किसानों के कट जाएंगे अफीम के पट्टे

भीलवाड़ा।

The new opium policy in 2019 केंद्र की वर्ष २०१९-२० के लिए घोषित नई अफीम नीति में अफीम में मार्फिन की मात्रा ४.९ किलो प्रति हैक्टेयर से घटाकर ४.५ किलोग्राम कर दी गई लेकिन औसत उत्पादन ५२ किलो प्रति हैक्टेयर की सीमा समाप्त कर दी। किसान संघ मार्फिन ४.२ किलोग्राम के साथ औसत उत्पादन ५२ किलो प्रति हैक्टयेर की मांग कर रहे थे। संघ के अनुसार नई नीति से देश में सैकड़ों अफीम उत्पादक किसानों के पट्टे कट जाएंगे। असर भीलवाड़ा व चित्तौडग़ढ़ जिले के किसानों पर भी पड़ेगा।

The new opium policy in 2019 वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के वे किसान वर्ष 201९-२० में अफीम पट्टे के पात्र होंगे, जिन्होंने बीते वर्ष अफीम की फसल में 4.५ किलो प्रति हैक्टेयर की दर से मार्फिन दी। सरकार ने बीते साल २०१८-१९ में ४.९ तथा इससे पहले ५.९ प्रति हैक्टेयर मार्फिन प्रतिशत तय किया था। जिला अफीम अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि नई नीति के संबंध में गाइडलाइन मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

अफीम नीति में खास

- वर्ष 20१९-२० में उन किसानों को अफीम पट्टे की पात्रता होगी, जिन्होंने 4.५ प्रति हैक्टेयर से मार्फिन प्रतिशत दिया हो।

- वर्ष 1999 से 2017 तक गाजीपुर व नीमच फैक्ट्री में अफीम घटिया होने के कारण जिन किसानों के पट्टे कटे थे, किन्तु मार्फिन प्रतिशत नौ किलोग्राम से अधिक था, उनके पट्टे पुन: बहाल होंगे।

- वर्ष 1999 से 201८ के बीच जिन काश्तकारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण बनने के कारण पट्टे काटे गए लेकिन वे कोर्ट से दोषमुक्त हो गए, उन किसानों को पट्टे पुन मिलेंगे।

- मध्यप्रदेश राजस्थान और उत्तरप्रदेश के सभी किसानों को दस-दस आरी के पट्टे मिलेंगे।

- वर्ष २०१९-२० में सभी किसानों को 5.9 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर मार्फिन प्रतिशत देना अनिवार्य रहेगा, तभी उन्हें अगले साल यानी 20२०-२१ में पट्टे मिलेंगे।

- वर्ष २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ तक विभाग की देखरेख में हंकाई वालों को भी पट्टे मिलेंगे।

मार्फीन आधार पर इतनी खेती का पट्टा मिलेगा

४.५ और अधिक या ५.४ किलोग्राम से कम को ६ आरी

५.४ और अधिक या ५.९ किलोग्राम से कम १० आरी

५.९ और इससे अधिक पर १२ आरी

यह भी होगा आधार

1998 से १९99 तक 40 किलोग्राम से अधिक व 41 किलोग्राम से कम अफीम

१999 से 2000 तक 48 से अधिक व 49 किलोग्राम से कम अफीम

2000 से 2001 तक 50 से अधिक व 51 किलोग्राम से कम अफीम

2001 से २002 तक 50 से अधिक व 51 किलोग्राम से कम अफीम

२००२ से २००३ तक 51 से अधिक व 52 किलोग्राम से कम अफीम

औसत उत्पादन हटाने से निराशा

नई अफीम नीति में ५२ किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की औसत हटा दी। इससे राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के हजारों किसान पट्टों से वंचित रह जाएंगे। मार्फिन प्रतिशत भी संघ ने ४.२ किलोग्राम करने की मांग की थी। भीलवाड़ा व चित्तौडग़ढ़ के करीब एक हजार किसानों को पट्टे नहीं मिलने की आशंका है।

बद्री लाल तेली, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ