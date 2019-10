महिला का तीन दिन पुराना शव खदान में मिला

शाहपुरा (भीलवाड़ा)।



फूलियाकलां थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी में सोमवार को महिला का तीन दिन पुराना Three day old सड़ा गला शव खदान में मिला dead body of woman found in mine। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। यह हादसा है या घटना, इसे लेकर जांच की जा रही है।



थानाप्रभारी भागीरथसिंह के अनुसार मसानिया भैरूनाथ के पास खदान में किसानों ने महिला का शव देखा। बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। पुलिस भीं पहुंची। मृतका का उम्र 30 से 32 वर्ष के बीच है। उसने पीले रंग का लहंगा, गुलाबी ब्लाउज पहन रखा है।

गले में दशा माता की बेल, एक हाथ में दो चांदी की अंगूठी तथा पैरों में बिछिया पहनी है। शव दो से तीन दिन पुराना है। ग्रामीणों के अनुसार तीन दिन पहले उसे फूलियाकलां बस स्टैंड पर घूमते हुए देखा था। वह विमंदित थी। शव तीन दिन तक पानी में रहने से फूल गया तथा सड़ गल गया। पुलिस पहचान के प्रयास कर रही है।